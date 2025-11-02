向榮民英雄致敬 國防部贈抗戰勝利80週年紀念徽章

為表彰抗戰英雄為國犧牲奉獻的崇高精神，花蓮縣後備指揮部呂馗幃上尉代表國防部，專程前往花蓮榮譽國民之家，致贈「紀念二戰暨抗戰勝利八十週年紀念徽章」及感謝卡給五位曾參與對日抗戰的榮民伯伯，一同分享並見證那段保家衛國的歷史歲月。（見圖）

其中，高齡一○二歲的雷年坤伯伯高呼：「中華民國萬歲、萬歲、萬萬歲！」激動流淚的表達他對國家的熱愛。

今年適逢二戰暨抗戰勝利八十週年的光輝時刻，國防部特別推出紀念徽章，以國旗及抗戰老兵形象為主要設計元素，向曾為國家奉獻青春與熱血的參戰官兵，致上最崇高的敬意與誠摯的感謝，展現國軍「飲水思源、薪火相傳」的精神。

廣告 廣告

由花蓮榮家主任游文勇與花蓮縣後備指揮部呂馗幃上尉親自將紀念徽章致贈給每位抗戰英雄，表達最誠摯的感謝與敬意，抗戰英雄也向游主任舉手敬禮。九十四歲的熊興保伯伯更情不自禁唱起〈中華民國頌〉，雖然歌聲不似年輕時的嘹亮雄壯，但熊伯伯一字一句唱得非常認真，顯現他對國家的忠貞與熱愛。

游文勇主任表示，正因這些榮民長輩在戰火中無私奉獻，才有今日民主與安定的生活，國人絕不會忘記他們的貢獻。花蓮榮家將持續秉持服務初心，致力照顧曾歷經抗戰的英雄長輩，營造安全、溫馨、有尊嚴的生活環境，讓長輩們在愛與關懷中安享幸福晚年。