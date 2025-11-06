向機械公會喊話！賴清德：讓大家一起報國

▲賴清德表示，他非常期待，大家能夠轉身，響應政府的號召，投入國防工業的發展。（圖／總統府提供）

[NOWnews今日新聞] 台灣機械工業同業公會今（6）日下午舉行80週年慶，總統賴清德受邀致詞向公會喊話說，他非常期待，大家能夠轉身，響應政府的號召，投入國防工業的發展，「讓大家一起來報國！」

賴清德下午出席活動時表示，過去一年，面對國際情勢變化、全球供應鏈重整、美國對等關稅等挑戰，機械工業承受很大的壓力，因此，今年4月，在美國宣布關稅政策之後，他就跟行政院長卓榮泰、經濟部、國發會等相關部會，到台中工業區和機械器具業座談，了解第一線的困境和聽取大家寶貴的意見。

賴清德提到，政府接下來會持續努力與美國達成協議，爭取「對等關稅再調降，且不疊加」，同時「232條款關稅」也能夠爭取到優惠待遇，讓台灣相較於鄰近國家，可以更具競爭力。

賴清德提到，政府提出930億元關稅支持方案，涵蓋金融支持、海外拓銷、產業升級、就業、以及勞工照顧等諸多措施，將專門用作協助產業，穩健因應國際變局；未來，政府會繼續推動數位與淨零的雙軸轉型，讓節能和永續，成為機械產業的競爭優勢，藉這個機會，他要特別感謝機械公會，協助會員完成碳盤查，並且建立「機械業碳係數資料庫」，為業界打造低碳競爭力。

賴清德說，機械公會與相關協會，共同組成 「台灣AI機器人產業大聯盟」，整合國內技術、人才，以及場域，都有助於機械產業跨入智慧機器人高值化應用市場，拓展新的商機。他說，推動AI應用、研發機器人，是政府的重點發展方向，希望跟各位先進一起打拚。

「現在各位報國的機會來了，工業報國的機會來了！」賴清德表示，國防自主、國防工業是否能夠成功，就要看看大家的參與程度，所以當大家運用人工智慧，智慧化發展之後，他非常期待，大家能夠轉身，響應政府的號召，投入國防工業的發展，「讓大家一起來報國，大家說好不好？拜託大家！」

賴清德指出，政府會持續協助機械產業，布局海外，拓展國際多元市場，建立全球鏈結，讓世界再一次見識，台灣機械的實力跟價值；他提到，美國總統川普，希望美國能夠再工業化，也希望美國能夠成為人工智慧的世界中心，台灣都可以予以協助。

