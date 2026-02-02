向民眾黨中央檢舉毛嘉慶性騷卻被公開 張清俊嘆：黨內機關自失立場、不值信任

媒體人毛嘉慶加入民眾黨並爭取參選桃園市中壢區議員，近日被同樣要爭取參選中壢區議員的前社發部主任張清俊（見圖）具名向黨中央檢舉，控其性騷民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。（圖／翻攝自張清俊臉書）

媒體人毛嘉慶加入民眾黨並爭取參選桃園市中壢區議員，近日被同樣要爭取參選中壢區議員的前社發部主任張清俊具名向黨中央檢舉，控其性騷民眾黨西屯區議員參選人劉芩妤。張清俊對此表示，他1月向黨中央報告此案，後續舉報內容、當事人、舉報人卻全被公開，黨內機關已不值得信任。

毛嘉慶近日遭張清俊檢舉性騷女黨工，由於兩人為議員初選競爭對手，此案上升為政治角力。張清俊對此發文表示，創黨主席柯文哲曾委請台灣戰略模擬學會，幫黨內幹部針對危機處理上過一系列的課程，他學到最關鍵的一件事情，就是危機處理的核心意義，是在危機爆發之前，而非危機爆發之後。

廣告 廣告

張清俊說，做為信奉民眾黨理念的一份子，他有義務在知悉不當行徑之時，以內部舉報方式向黨內高層示警。他知道每一個政黨都必定世俗化，但能做的只有延緩它的進程。且2022年各式參選人的離奇亂象猶在眼前，重創全台選情，當選率僅約16％，民眾黨的參選人每一位都受到社會最嚴厲的審視。

張清俊說，針對此案，他在1月5日向選決會報告，1月21日被要求轉給中評會，結果舉報內容、當事人、舉報人盡皆公開，對當事人、吹哨者的基本保護失效。雖側翼之流在網路帶風向分化、攻擊、幻想，他長期的態度是無須理會；可如今黨內機關自失立場，已不值得信任，他將向秘書處說明想法，而當事人昨天也已說明基本態度。

張清俊強調，希望外界回歸到道德的基本面去討論是非，而不是受到風向操作的影響。也感謝真正認識他的朋友們，沒有因事件有任何動搖，繼續給他鼓勵與支持。

劉芩妤今則發文表示，要謝謝這幾天所有朋友的關心，也收到許多媒體先進私下詢問與打氣，這些溫暖她相當感謝。她在聲明中針對事件始末已表達得相當清楚，也沒有更新資訊可以報告，目前全案已由黨中央處理，她將不再對此發言。

劉芩妤說，對她而言是希望紛擾過去，得以心無旁騖，全力投入西屯區議員選舉，用行動爭取認同。她也重申，對女性的不尊重，不單是指言語或肢體上的冒犯，「未經同意議論利用，轉化為個人的政治聲量，也同樣是對女性的傷害」。



回到原文

更多鏡報報導

小草女神捲性騷風波認了「不舒服」 毛嘉慶再批政治鬥爭：將全面提告

毛嘉慶驚傳性騷擾！對女神級黨工噁喊：一起開房…本尊反嗆爆料人：靠爛招走捷徑

毛嘉慶剛入民眾黨遭爆涉嫌性騷女黨工 黃國昌：一切秉公處理

獨家／靠「不受控」撐婚26年！蘇明淵老婆真實身份曝光超驚人