《向流星許願的我們》4帥合體看展！蜷川實花被包圍圈粉：台灣可愛男生

男星初孟軒、鍾岳軒、余杰恩及各務孝太因主演BL奇幻影集《向流星許願的我們》結緣，更被粉絲暱稱為「流星四少」。日前4人一同現身《蜷川實花展 with EiM：彼岸之光，此岸之影》展覽相當吸睛，就連蜷川實花本人都笑喊：「被台灣的可愛男生們包圍了！」

BL 奇幻影集《向流星許願的我們》主演因拍戲結緣。左起余杰恩、各務孝太、鍾岳軒、初孟軒。（圖／有意思國際傳媒 提供）

《向流星許願的我們》儘管尚未正式開播，不過4名主演關注度已提前升溫，他們在展覽現場與蜷川實花本人合影，蜷川實花開心直呼：「哇！被台灣的可愛男生們包圍了！」

初孟軒、鍾岳軒、余杰恩及各務孝太則表示，這次的展覽絕對會吸引不少女性觀眾，現場充滿花卉與繽紛色彩，加上蜷川實花獨有的美學風格，整體氛圍浪漫又夢幻，「而且一定會有很多日本人特地來看。」

蜷川實花本人見到4帥笑喊：「被台灣的可愛男生們包圍了！」（圖／有意思國際傳媒 提供）

4人首次一起看展，岳軒笑說，其實大家私下都很想約，只是工作滿檔、時間總是兜不太上，「我們最近一直很想去懶人露營，但每次講完就發現時間對不起來。」他也自認是四人之中比較偏向「J人」的類型，喜歡事先規劃行程，「其他三個比較屬於說走就走派。」他們就是三個P人。岳軒打趣說：「他們是『三P』組。」

談到拍戲時的回憶，岳軒透露，4人有創一個群組，一開始名稱叫做「流星」，後來又有一個暱稱是「BBL＝Blackskin Boy’s Love」，原因是拍戲期間四個人全都曬得很黑，成了劇組裡的共同記憶，也讓大家每次看到群組名稱都忍不住會心一笑，還笑說他們是既黑皮又happy。各務孝太說：「拍攝時，真的曬太黑了！就連海港附近的外籍移工都以為我是同鄉人，都會跟我講母語。」 大展私下好感情。

