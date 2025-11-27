向海致敬再升級 台東首創跨局處表揚績優推動團隊
（中央社記者盧太城台東縣27日電）台東縣政府首度舉辦「向海致敬—海岸清潔維護計畫」跨局處海岸清理成果發表揚，水利署第八河川分署、林業及自然保育署台東分署、東部海岸國家風景區管理處獲特優。
台東縣政府今天下午公開表揚績優執行團隊，不僅彰顯公部門跨域協作成果，更展現台東縣逐步建構制度化海岸治理、深化環境永續的決心與行動。
台東縣政府秘書長盧協昌表示，台東縣配合環境部「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，採「定時清、立即清、臨時清」3大方針，並串聯各局處及鄉鎮市公所，確保清理作業不中斷。今年更首度規劃跨局處成果發表及獎勵機制，透過公開評比與頒獎制度，促進機關橫向合作及資訊共享，並以制度化激勵措施提升執行效能與協作量能。
台東縣環保局表示，今年度新增「向海致敬夥伴獎勵機制」，採書面審查及現場簡報兩階段評核，評分指標涵蓋海岸清理執行成效、成果登錄與通報即時性、跨單位協作及創新作為等項目。
「成果績優夥伴」獲獎名單：特優3名為經濟部水利署第八河川分署、農業部林業及自然保育署台東分署、交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處。優等2名為台東縣政府教育處、農業處漁業畜產科。（編輯：謝雅竹）1141127
