向海致敬再升級！臺東首創跨局處海岸成果發表
【互傳媒／記者 黃孝勤／台東 報導】臺東縣政府於今（27）日首度舉辦「114年度向海致敬—海岸清潔維護計畫」跨局處海岸清理成果發表暨頒獎活動，邀集中央機關、縣府各局處、鄉鎮市公所及漁會等相關單位共同與會，盤點年度海岸清潔工作成果，並公開表揚績優執行團隊。此次活動不僅彰顯公部門跨域協作成果，更展現臺東縣逐步建構制度化海岸治理、深化環境永續的決心與行動。
臺東縣政府表示，臺東擁有176公里全國最長海岸線，在推動海洋永續上兼具挑戰與責任，縣府近年整合跨局處資源，結合智慧通報系統、民間參與及在地公私協力機制，建立快速應變與常態清理並行的海岸治理架構，並透過推動淨海、減塑及環境教育等措施，逐步打造兼顧生態保護、產業共榮。
環保局指出，臺東縣配合環境部「向海致敬—海岸清潔維護計畫」，採「定時清、立即清、臨時清」三大方針，並串聯各局處及鄉鎮市公所，確保清理作業不中斷。今年更首度規劃跨局處成果發表及獎勵機制，透過公開評比與頒獎制度，促進機關橫向合作及資訊共享，並以制度化激勵措施提升執行效能與協作量能。
環保局進一步說明，今年度新增「向海致敬夥伴獎勵機制」，採書面審查及現場簡報兩階段評核，評分指標涵蓋海岸清理執行成效、成果登錄與通報即時性、跨單位協作及創新作為等項目。此次評選結果共選出特優3名、優等2名，於會中公開表揚，藉此肯定各單位在海岸維護、環境管理及宣導推廣等面向的貢獻，彰顯團隊長期耕耘成果。
環保局呼籲，臺東海岸不僅是自然資產，更與民生、觀光、漁業及文化緊密相連。未來將持續結合中央、地方及民間力量，深化海岸清潔與源頭減量作為，並透過制度化的協作平台，強化通報應變與支援機制，讓「向海致敬」不僅是一項計畫，更成為臺東永續發展的日常行動。
