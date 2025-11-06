向父要錢不成恐嚇砸門 警宣讀保護令男激動咆哮

南部中心／綜合報導

高雄鼓山一名30歲男子三番兩次向父親要錢不成，不但出言恐嚇父親還砸毀房門，父親申請緊急保護令，沒想到警方帶著父親回家宣讀保護令時，男子情緒激動不斷咆哮怒吼。員警只好動用公權力，並拿出月牙叉備用。而男子除了涉嫌恐嚇父親，還被搜出身上有毒品吸食器，現在已經遭到羈押獲准。

要錢不成恐嚇父親警宣讀保護令 男子激動咆哮！員警拿出月牙叉

看到爸爸帶著員警上門，男子情緒相當激動，不斷對著員警咆哮。（圖／社會事新聞影音）

看到爸爸帶著員警上門，30歲的男子情緒相當激動，不斷對著員警咆哮，員警拿出防身用的月牙叉，避免男子做出過激舉動。案件發生在高雄鼓山哨船街，無業男子三番兩次向父親要錢，不但出言恐嚇父親還砸毀房門，父親只好聲請緊急保護令。

員警拿出防身用的月牙叉，避免男子做出過激舉動。（圖／社會事新聞影音）

鼓山分局依規定受理家暴案，並協助聲請緊急保護令，警方持法院核發緊急保護令前往執行時，嫌犯仍持續對其父親恐嚇、及執勤員警叫囂，員警當場依法逮捕，而男子除了恐嚇父親，還被搜出身上有毒品吸食器，最後被依違反"家庭暴力防治法"及"毒品危害防制條例"移送偵辦，並由檢方聲請羈押獲准。全案依違反家庭暴力防治法及毒品危害防制條例移送偵辦，並聲請羈押獲准。

