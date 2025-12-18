向環保英雄致敬 南市表揚一一四年績優志工與企業

一一四年環保績優志義工、團體與企業代表，齊聚合影見證榮耀時刻。（環保局提供）

台南市環保局十八日於虹韻文創中心舉辦「一一四年台南市環保績優表揚典禮」，公開表揚長期投入環境保護的志義工、企業、學校及團體，今年共頒發十二類獎項，超過二百位得獎代表到場，展現全民攜手守護環境的力量

市長黃偉哲指出，台南目前共有六百一十四隊、逾二萬六千名環保志義工，平日投入社區清潔、環境維護與環境教育推廣，是城市永續發展的重要後盾。別感謝志工在今年颱風期間第一時間投入復原工作，陪伴城市度過艱難時刻，也期盼更多市民加入環保志願服務行列，共同打造宜居家園

典禮中有五位年逾九十歲的長青環保志工親自出席受獎，成為現場最令人敬佩的身影。市府副秘書長殷世熙致詞時表示，志工長輩們長年默默付出，是推動環境永續不可或缺的力量，更是台南的珍貴資產

績優環保志義工中隊上台領獎，肯定其為環境永續付出的努力與貢獻。（環保局提供）

環保局代理局長許仁澤指出，台南環保績效長年名列前茅，背後仰賴志工、企業與學校的共同努力，未來也將持續朝向永續與淨零目標邁進，凝聚更多社會力量投入環境守護

今年表揚對象涵蓋長青與績優環保志義工、環境教育志工、水環境守護隊伍，以及推動環境教育與綠色消費表現優異的學校與企業，同時為新成立的水環境守護志工隊授旗，感謝各界一年來為台南環境付出的努力與心力。