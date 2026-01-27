向用戶提供進階人工智慧功能 Meta旗下多個社群通訊平台將試推訂閱服務

美國科技業巨擘Meta將嘗試推出進階訂閱制，付費用戶將能使用進階AI工具，產製符合自己需求的影像內容。（資料照片／美聯社）



美國社群平台巨頭Meta旗下，包括Facebook、Instagram以及Whatsapp等社群與通訊平台，預計將在未來數個月內，展開訂閱服務的推廣測試，讓用戶可使用進階人工智慧（AI）功能，不過該計畫也明確表示，各平台核心服務仍將維持免費使用的狀態。

英國廣播公司（BBC）報導，美國科技巨擘Meta正計畫要在未來數個月之內，向旗下包括Facebook、Instagram以及Whatsapp等平台的用戶，推出包括進階AI功能的高階付費訂閱服務，此外，該集團還有意推出各種單項新功能的訂閱服務，使用戶能夠使用影片應用程式Vibes，產製出符合用戶想法的視覺作品。

Meta嘗試推出單項服務訂閱制

此外，根據科技新聞媒體TechCrunch報導，Meta集團也計畫推出能夠自主完成複雜任務的AI服務Manus，該集團在去年以大約20億美元（約628.2億元新台幣）的價格，從中國開發團隊手中買下該產品，且將Manus團隊總部遷往新加坡。

在完成收購作業之後，Meta強調這起交易能夠使旗下的AI能力獲得提升，使用戶能夠在最少的互動之下完成包括規畫行程、生成簡報等具高度複雜性的作業；根據Manus研發團隊表示，該款AI與許多必須透過多次問答之後，才能出現較具水準回應的聊天機器人大不相同，能夠依據用戶的指令，獨自計畫、執行並且完成專案任務。

過往已有多種訂閱制度嘗試

在此次展開進階付費測試之前，Facebook曾在去年對用戶所能分享的連結數量進行限制，並且推出付費後可解除夾帶連結數量的方案，Meta也在去年預告，將在英國推出無廣告版本的Facebook與Instagram服務，每月訂閱價格為2.99英鎊（約129元新台幣），歐盟地區的用戶的訂閱費用則是每個月5.99歐元（約224.5元新台幣）。

