向百位新黨員頒授黨證 鄭麗文重申：台海無事、日本無事，全世界都無事

國民黨主席鄭麗文今（20）日上午出席「中華戰略學會丘念台抗日紀念講座－蔣中正日記讀後心得」活動，並向學會上百位新進黨員頒授黨證。鄭麗文指出，台海被全世界公認是最危險、最緊張的地區，如今東北亞局勢更是一觸即發，很有可能昨日還風平浪靜、明日就戰雲密佈，所以她才會說領導人的態度可謂「一言興邦，一言喪邦」，希望台海無事，因為台海無事、不只日本無事，全世界都無事。鄭麗文強調，絕不允許任何戰爭發生在台海，這也是國民黨最堅定莊嚴的承諾。

廣告 廣告

鄭麗文表示，國民黨必須振衰起敝、更要成為台海和平的守護者、締造者，每分每秒都要為緩和兩岸緊張局勢而努力，要為和平創造機會和曙光，因此只要是對和平有幫助的事情，她都願意做；只要是對和平有幫助的人，她都願意見。這樣的決心絕對不會動搖。

鄭麗文還說，昨日她和民眾黨主席黃國昌會面，兩個不同政黨的領導人開誠布公見面，是民主歷史的重要一刻，「當前的局勢不容許我們顧及小恩小義、小私小利；國家大義、區域和平、人類的福祉才是真正該著眼的重點。」

鄭麗文指出，日前她與日本代表片山和之會談時，特別提及中國國民黨的總理孫中山、總裁蔣中正，都和日本有非常深的淵源，八年抗戰爆發，中華民國在蔣中正委員長的帶領下，付出極為慘痛的代價才贏得了艱困的勝利；而台灣歷經五十年殖民的血淚歷史，光復之後仍歷經許多波折與風雨，因此絕對不能允許任何戰爭發生在台海，這也是國民黨最堅定莊嚴的承諾。

由於中華戰略學會響應鄭麗文號召黨員入黨活動，短短20日內就招募超過百位黨員。鄭麗文表示，有一位新黨員今年已經超過80歲了，他是二二八受難者家屬，以前並非國民黨失聯黨員，而是此生第一次決定要參加國民黨。只有堅定走和解的路，面對歷史的真相，這是為了撫平傷痕，而不是繼續撕裂，或者在傷口上撒鹽。唯有如此，才能在台灣擁抱著大愛與和平，不讓仇恨在這片土地蔓延、更不能讓任何的撕裂和對立在台灣找到生根發芽的空間。因為只有這條路，台灣才有活路、才有未來，年輕人才能夠安身立命。

精彩回歸！新一季《解密報告》數位專題

本次主題《掏空護國神山？》將鏡頭對準近幾個月引起極大關注的台積電赴美設廠一事。

國人引以為傲的護國神山，這次究竟是帶台廠出海打世界盃？還是在掏空台灣？☛立即瀏覽

更多風傳媒報導

