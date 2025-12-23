向監院提彈劾 藍白控卓榮泰擴權獨裁、踐踏憲法

（圖／翻攝王鴻薇臉書）





國民黨團立委翁曉玲、副書記長王鴻薇、徐巧芯、民眾黨副總召張啟楷、立委麥玉珍共同，召開「懲治國賊、捍衛憲政」，正式向監察院提出彈劾行政院長卓榮泰。

王鴻薇表示，卓榮泰自封「憲法守門人」，然而我國憲法體制中，只有規定行政院對立法院負責；覆議案否決行政院應接受立法院決議，並未賦予行政院長任何「憲法守門」權限，卓榮泰獨攬司法權與行政權，更是將擴權獨裁醜態畢露。

王鴻薇質疑，若行政院長可憑個人好惡否定經由民意代表三讀通過並維持原案的法案，則我國民主選舉將形同虛設，行政權將無限擴張為實質的「獨裁權」。

王鴻薇指出，今天行政院以「不副署」對抗全民意志，讓行政首長超越法律、超越民意「絕對否決權」，而行政院長及背後的總統，更是成為掌握司法、立法與行政一體的獨裁者，讓賴清德登基「現代皇帝」。

王鴻薇提到，根據《中華民國憲法》第 72 條明文規定：「立法院法律案通過後，移送總統及行政院，總統應於收到後十日內公布之。」

王鴻薇說，法律一旦通過，總統即負有公布之義務。然而，行政院拒絕副署將導致總統無法依憲公布法律。賴清德的力挺，就是總統公然拒絕履行憲法義務，不僅是行政院長職務失守，助紂為虐，更讓國家陷入獨裁危機，將憲法義務視為無物。

王鴻薇痛批，而卓榮泰院長身為國家最高行政首長，帶頭規避憲法義務，將個人與政黨之利益置於國家憲政秩序之上。不但是對法治的踐踏與對民意的蔑視，更是重傷我國民主憲政。其行為已構成重大違法失職，嚴重損害我國民主法治之根基，依法提請彈劾！



