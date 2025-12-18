向立院喊話財劃法 賴清德：再次討論創造雙贏

賴清德總統今（18）日上午出席成大沙崙醫院動土典禮時表示，所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動關鍵除了地方與中央相互合作，更重要的是要有中央健全財政大力支持。他呼籲立委不分黨派支持中央政府總預算審議，《財政收支劃分法》也能再次討論，創造雙贏。

賴清德出席成大沙崙醫院動土典禮。(圖/總統府)

今天賴清德在動土典禮上逐一唱名，感謝幫助成大沙崙醫院從無到有的各界「貴人」。他指出，沙崙醫療服務與創新園區未來將成為帶動南台灣醫療創新、公共服務的重要智慧健康聚落，提升新豐地區、北高雄地區民眾就醫資源。民進黨立委林俊憲、陳亭妃、王定宇、賴惠員陪同出席，國民黨立委謝龍介也到場參與。

賴清德強調，沙崙發展是地方與中央合作典範，從他擔任台南市長以來，陸續推動沙崙智慧綠能科學城、中研院南部院區、大台南會展中心等重大建設。他表示，現在從高鐵台南站下車的旅客，都可以看見沙崙是正在發展的新市鎮，未來也將帶動南台灣發展，後續沙崙園區第二期也由國發會審議，希望也能順利進行。

賴清德致詞。(圖/總統府)

不過賴清德在致詞時，也將沙崙的發展經驗連結到當前預算與《財劃法》爭議。他表示，由此可見所有攸關人民福祉、帶動區域均衡發展的建設，成功推動的關鍵除了地方、中央相互合作，更重要的是要有中央健全財政大力支持。他呼籲立委不分黨派支持中央政府總預算審議，《財劃法》也能再次討論，創造雙贏。

