向立院後輩江啟臣、何欣純叫陣！ 楊瓊瓔亮牌「台中最資深立委」

在三位下屆台中市長的角逐者中，楊瓊瓔強調她是「台中最資深的立委」。 圖：新頭殼合成

[Newtalk新聞] 立委楊瓊瓔表態要爭取成為國民黨提名的台中市長後，先是向黨中央喊話要求「公開初選」，今（10）日，她再於臉書發文，強調自己是「台中最資深立委」， 最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」。

地方人士指出，對比楊瓊瓔的黨內對手江啟臣，以及民進黨提名的市長參選人何欣純，江、何兩人的立委資歷都是四任，而楊瓊瓔則有七任，她今天強調是「台中最資深立委」，向兩人叫陣的意味相當濃厚。

楊瓊瓔的發文中強調，台中這座城市接下來需要什麼樣的領航者？需要既懂規劃、也懂執行，還能貼近市民心聲的人，陪著台中一起向前走。而她就是唯一具備三個條件的人選，這不是口號，而是瓊瓔數十年來累積的底氣。

楊瓊瓔說，她擔任過台中市副市長的經歷，讓瓊瓔不只有議事堂備詢的經驗，更實際參與過都市計畫、預算編列與跨局處協調。因為真的在市府核心待過，瓊瓔懂得如何把複雜的問題抽絲剝繭，站在更高的角度去解決問題！

身為台中最資深的立委，也最熟悉中央部會的運作邏輯，哪裡有資源怎麼爭取？她最清楚怎麼從中央「把資源搬回台中」，讓大建設能夠順利推動。

她還提出江啟臣與何欣純沒有的資歷「副市長」。她說，擔任副市長的那段日子，教會她最重要的一件事就是：想得到與做得到，往往隔著巨大的鴻溝；選舉時，很多人會開出華麗的支票，但因為不懂法規、不懂財源，最後只能跳票。而她不一樣，提出的藍圖，絕對是可執行、有財源看得到期程的務實方案。

楊瓊瓔最後強調：「我的目標很明確，由盧秀燕市長為台中打下堅實的地基，接下來，就讓瓊瓔來負責蓋大樓！為了我們共同的家，瓊瓔準備好了，讓我們一起讓台中更好！」

