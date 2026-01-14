向第一線無名英雄致敬 新北表揚消防暨義消楷模

《圖說》新北市115年消防暨義消楷模表揚大會，侯友宜市長偕來賓向第一線守護市民安全無名英雄致敬。〈消防局提供〉

【記者葉柏成/新北報導】向第一線守護市民安全無名英雄致敬！新北市消防局今〈14〉日晚間於新莊典華婚宴會館舉辦「115年消防暨義消楷模表揚大會」，由市長侯友宜親自頒獎，表揚114年度表現優異的消防人員57名及義消人員136名，獲獎人員合計193名。 他感謝消防與義消人員在第一線的專業付出，市府將持續作為最堅強的後盾，守護市民生命財產安全，打造更安全、更具韌性的宜居城市。也祝福所有警義消同仁都能平安執行每項任務。

侯友宜表示，在全體警義消共同努力下，不論是住警器的裝設或是救災救護工作，皆能即時出動、妥善處置，尤其是本市OHCA康復出院率已提升至12.1%，不僅領先全國，也堪與世界先進城市並列。

《圖說》消防局主任秘書張易鴻，左一消防局長陳崇岳。〈消防局提供〉

消防局長陳崇岳指出，獲表揚的消防楷模，消防局主任秘書張易鴻，長期投入行政管理與災害防救政策推動，橫跨中央與地方服務近40年，參與國道三號順向坡崩塌、八仙塵爆、蘇迪勒風災、復興空難、COVID-19疫災及0403地震等重大災害應變與復原工作，並襄助建置國家災害防救體系及多項智慧防災系統，連續10年帶領團隊榮獲行政院災害防救業務評鑑第一名，對提升整體防救災量能貢獻卓著。

《圖說》政風室主任林三龍。〈消防局提供〉

政風室主任林三龍，致力於強化消防廉政與內控管理，近年來辦理多項消防裝備採購、救護耗材管理、義消裝備補助及資訊系統資安的專案稽核，並持續推動廉政新聞揭露，協助建構透明、廉能的消防體系，確保防救災資源有效運用。

《圖說》特搜大隊大埔分隊分隊長陳豐仁。〈消防局提供〉

特種搜救大隊分隊長陳豐仁，長年投身高風險搜救任務，曾支援太魯閣號翻車、虎豹潭溺水、林口漁船翻覆及多起山難、火災與潛搜案件，無論火場高樓、水域深潛或山區迷航，皆親赴第一線指揮救援。其專業技術與沉著判斷，多次成功搶救受困民眾，是特搜體系中深受同仁信賴的中堅力量。

《圖說》安康義消分隊隊員倪隆冠。〈消防局提供〉

義消楷模方面，安康義消分隊隊員倪隆冠，與妻子一同投入義消服務長達17年，夫妻2人常年在災害現場「婦唱夫隨」協助救災，默契十足。而他也即將屆齡退休，但仍堅守崗位，這座楷模獎座也成為其義消生涯最溫暖而圓滿的句點。

《圖說》新板義消山搜分隊小隊長溫庭毅。〈消防局提供〉

新板義消山搜分隊小隊長溫庭毅，曾榮獲全國繩索救援競賽雙特優殊榮，十年間參與二子山、虎豹潭、抹茶山等多起重大山域搜救任務，憑藉卓越體能與精湛技術，屢次深入險境搶救生命，是山林間守護民眾安全的重要力量。

《圖說》中和義消防宣分隊小隊長侯采伶。〈消防局提供〉

中和義消防宣分隊小隊長侯采伶，出身華僑家庭，與丈夫及姐姐一同投身義消行列，傳為佳話。曾任救生教練的她，十六年前轉戰防火宣導工作，從水域救援到陸域防災，以「水火雙棲」的專業背景推動防災教育，展現高度服務熱忱。