向總裁致敬 鄭麗文破天荒以國民黨主席身分兼任革實院長

鄭麗文11月1日就職國民黨主席後，今（12）日下午首次主持黨中常會，會前除了會向總理孫文獻花之外，也公布黨務一級主管人事案，另外，她還「破天荒」發布，以主席本人兼任革命實踐研究院長職務。

國民黨主席鄭麗文首次主持中常會，並破天荒兼任革實院長職務。（中天新聞）

這是繼「總裁」蔣中正、及1988年1月李登輝代理黨主席（當時稱為革實院主任）之後，第3位由黨領導人掌舵革實院。

革命實踐研究院簡稱革實院，於1949年10月在陽明山成立，為黨中央委員會負責人才培育與幹部培訓的部門，革實院後來在台北木柵與陽明山中興山莊之間來回搬遷，革實院也一度更名為國家發展研究院，至2017年7月復名為革命實踐研究院。現址為杭州南路的國家政策研究基金會大樓，前任院長為林寬裕。

廣告 廣告

鄭麗文自11月1日全國黨代表大會宣示就任黨主席後，今天首次主持中常會，由於今天正好也是國父（總理）誕辰紀念日，因此她在會前向總理孫文獻花。

在中常會裡，鄭麗文提出黨務一級主管人事案，其中有關革實院院長一職，由她本人兼任負責，她強調，日後會親自授課。

至於其他重要一級主管，包括組發會李哲華、考紀會張雅屏、行服會江美桃、文傳會吳宗憲；政策會執行長由總召傅崐萁兼任。

延伸閱讀

賴清德設定戰場出招 鈕則動讚韓國瑜：漂亮反打、技高一籌

韓國瑜打沈伯洋這個耳光好響亮 沈政男酸：賴清德聽到了嗎？

陸揚言全球通緝 沈伯洋現身德國議會：勇敢台灣人絕不退縮