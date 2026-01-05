向美嗆聲後變乖？委國代理總統最新聲明 盼與川普建立平衡關係相互尊重

即時中心／綜合報導

美軍在當地時間上週六（3日）凌晨對委內瑞拉發動突襲，成功「逮捕」委國總統馬杜洛（Nicolás Maduro）夫婦並押返美國，預計本週將進行審判。就在委內瑞拉最高法院當晚下令副總統羅德里格斯（Delcy Rodriguez）作為代理總統履行職責，她在最新聲明中表示已向美國政府發出邀請，共同合作推動一項「合作議程」，於國際法框架下實現共同發展，以加強持久的區域共存。

綜合外媒報導，委內瑞拉最高法院已在3日晚間下令由副總統羅德里格斯作為代理總統履行一切職責，為期90天。委內瑞拉國防部長羅培茲（Vladimir Padrino Lopez）也在週日（4日）宣布，承認副總統羅德里格斯成為代理總統。

美國總統川普於上週六在海湖莊園的記者發布會上曾表示，羅德里格斯願意配合，是美國可以合作的對象。但羅德里格斯在早前的聲明中，卻譴責美國的軍事行動，並要求美國釋放馬杜洛夫婦，她稱「馬杜洛是委內瑞拉唯一的總統」。

然而，稍早羅德里格斯在社群媒體上的一份最新聲明中指出，委內瑞拉希望與美國及該地區建立「基於主權平等且互不干涉」、「平衡且相互尊重」的國際關係。

羅德里格斯強調，委內瑞拉渴望在一個不受外在威脅、充滿尊重與國際合作的環境。「我們相信，全球和平是建立在對每個國家和平的保障。」她提到，委國已向美國政府發出邀請，共同合作推動一項「合作議程」，於國際法框架下實現共同發展，以加強持久的區域共存。

羅德里格斯也像川普喊話，「我們的人民與地區值得擁有和平與對話，而非戰爭。這一直是馬杜洛總統傳遞的信息，也是目前全委內瑞拉的心聲。」她還補充「委內瑞拉擁有享有和平、發展、主權以及未來的權利。」

