向美國展示捍衛決心！歐洲5國派兵進入格陵蘭 參與「北極韌性演習」

歐洲五國派遣小隊進入格陵蘭，進行代號為「北極韌性行動」演習。

丹麥總理「佛瑞德里克森」近日公開表示，防衛格陵蘭已經成為北約整體的「共同關切」事項。由於美國總統川普先前揚言，不惜武力奪取格陵蘭，來自歐洲5國的部隊，15日起陸續飛抵格陵蘭，進行聯合演習，展現歐洲團結一致，捍衛格陵蘭的決心。（葉柏毅報導）

綜合外電報導，來自法國、德國、英國、挪威及瑞典的5國部隊，已經在15日出發，前往格陵蘭。這批部隊將參與由丹麥領導、代號為「北極韌性行動」的聯合演習。其中，法國約15名山地步兵，已經抵達格陵蘭首府努克，德國也派遣了13人的偵察隊。而除了上述5國之外，荷蘭與英國也表態願意加入。

參與這次演習行動的國家透露，這批歐洲部隊目前的任務，屬於短期勘查，重點在於評估未來在格陵蘭進行長期地面部署的可行性。歐洲國家聯合保護格陵蘭的行動，一方面是為了展現政治支持，另一方面則是向華府展示，歐洲的北約成員國，對於北極地區的安全威脅是「認真的」。

不過，川普對於要擁有格陵蘭的想法，目前為止沒有任何改變。川普再次強調，基於美國的國家安全考量，美國「需要」格陵蘭。川普說，丹麥根本沒有力量保護格陵蘭；而如果美國不進入格陵蘭，俄羅斯與中國大陸就會藉機進入。川普更直言「事情總會有個結果」。