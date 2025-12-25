向美國結構大師法蘭克・蓋瑞致敬！特拉維設計博物館、畢爾包古根漢美術館、路易威登基金會⋯
美國後現代主義及解構主義建築師法蘭克・蓋瑞（Frank Gehry），於2025年12月5日辭世，享壽96歲。這位建築界的傳奇大師，擅長解構金屬、打破慣有的線條，將日常材料與流動結構相互結合，為建築美學注入充滿想像力且自由的風貌。一生獲獎無數的他，也在世界各地留下許多精彩的作品，包括台灣目前正在興建的中國醫藥大學美術館，現在就讓我們來看看他最傑出的博物館建築吧！
【法蘭克・蓋瑞最具代表性博物館推薦】
＊德國・維特拉設計博物館
＊美國・魏斯曼美術館
＊西班牙・畢爾包古根漢美術館
＊美國・流行文化博物館
＊法國・路易威登基金會
【內容】
＊德國・維特拉設計博物館
圖片＝3
維特拉設計博物館是蓋瑞在歐洲的第一件作品（Image Source : Getty Creative）
位於德國南部巴登−符騰堡邦（Baden-Württemberg）的萊茵河畔魏爾（Weil am Rhein），落成於1989年的維特拉設計博物館（Vitra Design Museum），是法蘭克・蓋瑞為歐洲設計的第一座建築。以白色石膏和鈦鋅合金打造而成，這座私人博物館雕塑般的外型，是蓋瑞早期解構主義風格的經典之作！
圖片＝4
充滿詩意的曲線展現幾何形狀（Image Source : Getty Creative）
蓋瑞在這件作品上摒棄了慣用的材料，同時也首次打破他通常使用的稜角分明輪廓：雖然外觀呈現幾何形狀，卻不是以直線的方式呈現，維特拉設計博物館以曲線優美的造型和結構著稱，精心設計的比例不只讓建築保持平衡，更展現生命力，讓博物館本身化身為一件不折不扣的藝術品～
圖片＝5
外觀猶如倉庫的表面是博物館的一大特色（Image Source : Getty Creative）
仔細看，這間博物館的設計猶如倉庫，幾乎沒有一扇窗戶，形成建築表面形的一大特徵，並且與周遭自然環境相互融合。建築評論家保羅・海耶爾（Paul Heyer）形容它的外觀猶如「一連串不斷變化、彼此間看似毫無關聯的白色漩渦」，然而它的內部「呈現出一種充滿活力的互動，反過來表現外部的曲折變化⋯⋯」
圖片＝6
《Balancing Tools》雕塑與博物館的建築色彩形成強烈對比（Photo by: Education Images/Universal Images Group, Image Source : Getty Editorial）
也就是說，這棟建築內外彼此相互交織且融為一體！值得一提的還有，它傾斜的白色外觀似乎與不遠處柯比意設計的廊香教堂（Notre-Dame-du-Haut）相互呼應。至於博物館內的收藏以家具和室內設計為主，囊括了19世紀初以來所有主要時期的風格代表作品，是全世界規模最大的現代家具設計收藏之一。
＊美國・魏斯曼美術館
圖片＝7
魏斯曼美術館是明尼蘇達大學的地標之一(Photo By Raymond Boyd, Photo Source : Getty Editorial）
魏斯曼美術館（Frederick R. Weisman Art Museum）是一座位於美國北部明尼蘇達州（Minnesota）明尼阿波利斯市（Minneapolis）的美術館，它同時也是明尼蘇達大學（ University of Minnesota ）的地標之一！博物館最初創立於1934年，當時名為大學美術館，並坐落於諾斯普羅禮堂（ Northrop Auditorium）上方。
圖片＝8
出自蓋瑞設計的魏斯曼美術館(Photo By Raymond Boyd, Photo Source : Getty Editorial）
直到1993年它才搬到今日這座出自蓋瑞設計的建築中，並且以出生明尼阿坡利斯市的收藏家兼慈善家弗雷德里克·R·魏斯曼（Frederick R. Weisman）命名。坐落於大學校區華盛頓大道橋（Washington Avenue Bridge）東端、俯瞰密西西比河的一座斷崖上，因為觀賞的角度不同，重現出不同的面貌！
圖片＝9
魏斯曼美術館充滿曲線和稜角的結構(Photo By Raymond Boyd, Photo Source : Getty Editorial）
建築的東面與南面是磚砌立面，與一旁的歷史建築融為一體，至於西面和北面則是以不鏽鋼構成，彎曲且稜角分明，並且以抽象的方式展現了魚與瀑布的型態，兩種材質和風格產生的強烈對比，也成為日後蓋瑞的招牌手法。魏斯曼美術館曾經在2011年時進行大規模擴建，當時也同樣由蓋瑞負責操刀。
圖片＝10
入夜後的不鏽鋼板因燈光呈現出迷幻的效果（Image Source : Getty Creative）
這間美術館被譽為「現代藝術博物館」，裡頭收藏超過2萬件作品，且風格包羅萬象，其中特別是在美國、甚至亞洲首屈一指的韓國傳統家具：200件朝鮮王朝的家具、80件新羅王朝的陶器，以及150幅民間繪畫與工藝品等，此外還有韓國現代與當代藝術家的作品。 另一大館藏是美國現代藝術作品，在20世紀上半葉的收藏中，擁有全世界最多的Marsden Hartley、Alfred H. Maurer以及B.J.O. Nordfeldt. 等藝術家的作品。
＊西班牙・畢爾包古根漢美術館
圖片＝11
畢爾包古根漢美術館流動的線條彷彿跳著舞（Image Source : Getty Creative）
畢爾包是一座位於西班牙北部沿岸的城市，過去因為礦產豐富以及擁有良好的水利條件，讓它成為西班牙最大的鋼鐵工業基地，然而這座巴斯克自治區（País Vasco）的最大城市與經濟中心，打從1990年代中期開始去工業化，轉型以服務業和觀光為主，而幫助它改頭換面的「功臣」之一，正是必爾包古根漢美術館（Museo Guggenheim Bilbao）。
圖片＝12
坐落於內維翁河畔的必俺包古根漢美術館（Image Source : Getty Creative）
落成於1997年，這間西班牙最大的美術館之一，由西班牙國王胡安・卡洛斯一世（Juan Carlos I）主持開幕儀式。坐落於畢爾包市區、內維翁河（Río Nervión）畔，被視為蓋瑞最知名也最具表性的結構主義作品，畢爾包古根漢美術館流動的金屬立面彷彿翩翩起舞，並將美麗的身影倒映於河面上～
圖片＝13
彷彿鱗片般的鈦板閃閃發光（Image Source : Getty Creative）
在古根漢基金會館長的支持下，蓋瑞以大膽且創新的建築形式打造了這座美術館，為了捕捉光線，他以大量曲線勾勒外觀輪廓，並包覆約33,000片仿鱗片排列的鈦板，讓建築因此閃閃發光，贏得了「披覆鈦金屬的夢幻船艦」或「水銀般流動的光輝」等讚譽。除此之外，他還以玻璃、石材等建材組成多重交錯的建築量體。
圖片＝14
畢爾包古根漢美術館不只改變城市面貌也改面城市形象與經濟（Image Source : Getty Creative）
占地約32,500平方公尺，館內中以自然採光的大型中庭為核心，由此可以眺望必爾包河口和巴斯克丘陵，其中容納19座展覽廳。畢爾包古根美術館一開幕就迅速成為炙手可熱的景點，光是前3年就累積將近400萬人次的參觀人潮，成為當地都市更新的重要推手，甚至扭轉了這座城市的形象與經濟命運，也因此出現了「畢爾包效應」一詞，並在2010年的《世界建築調查》評選中，獲選為1980年以來最具影響力的作品之一！
＊美國・流行文化博物館
圖片＝15
流行文化博物館大膽創新的外觀（Image Source : Getty Creative）
簡稱為「MOPOP」的流行文化博物館（Museum of Pop Culture），位於美國西北部華盛頓州的西雅圖（Seattle），就在當地地標太空針塔（Space Needle）旁。西雅圖中心單軌列車（Seattle Center Monorail）從博物館建築南側穿過，這條全程只有1.4公里長的列車，沿著第五大道連接西雅圖中心與西湖中心（Westlake Center），是1962年為迎接西雅圖世界博覽會而建。
圖片＝16
西雅圖中心列車從博物館南側穿過（Image Source : Getty Creative）
由微軟聯合創始人保羅・艾倫（Paul Allen）創立於2000年，這座獻給當代流行文化的非營利博物館，最初以流行音樂、特別是搖滾樂為主題，因此蓋瑞便以此為出發點，採用與畢爾包古根漢美術館相似的金屬板，搭配波浪等不規則形狀，並且以大膽前衛的色彩：金、銀、藍、深紅等顏色以及獨特的紋理，來凸顯搖滾樂自由奔放與充滿個性的精神。
圖片＝17
流行文化博物館就位於太空針塔旁（Image Source : Getty Creative）
據說，蓋瑞的設計靈感來自於電吉他的琴身，只不過這樣的設計獲得褒貶不一的評價，《紐約時報》評論家赫伯特・穆尚（Herbert Muschamp ）甚至將它比喻為「從海裡爬出來、翻身後死亡的東西」，《福布斯》雜誌更將它評論為「全世界十大最醜建築之一」⋯⋯即使受到多方挖苦，卻不難在這座建築身上看到蓋瑞對於色彩與材料充滿實驗性的創意！
圖片＝18
引人注目的色彩與造型源自於美國搖滾樂的精神（Image Source : Getty Creative）
洋溢著短暫流行過的「流體建築」（Blobitecture）風格，這種現代建築有著流線形和有機物般的外觀，其他同類型建築還有位於華南克的前倫敦市政廳（Former City Hall, London）等。無論如何，擁有全世界最大規模吉米・亨德里克斯（ Jimi Hendrix）紀念品的流行文化博物館，成為了美國搖滾樂的代表。
＊法國・路易威登基金會
圖片＝19
位於布隆尼森林的路易威登基金會（Image Source : Getty Creative）
巴黎西郊有一片面積將近8.5平方公里的布隆尼森林（Bois de Boulogne），鬱鬱蔥蔥的景色間錯落著湖泊、博物館、兒童遊樂園「馴化花園」（ Jardin d'Acclimatation）和賽馬俱樂部等設施，原本是巴黎市民的休閒綠地，2014年因為路易威登基金會(Fondation Louis Vuitton)的開幕，為它增添了時尚的氣息。
圖片＝20
路易威登基金會引人注目的外觀（Image Source : Getty Creative）
彷彿一座冰山、也像一艘未來飛船，更有人說它像一粒剝開的花生……路易威登基金會以玻璃帷幕層層搭建的結構充滿現代感，令人印象深刻。據說，擅長使用波紋鋼皮和金屬絲網等媒材的蓋瑞，以巴黎大皇宮（Grand Palais）和馴化花園中19世紀晚期的Palmarium玻璃結構為靈感來源，打造出猶如帆船般的外觀。
圖片＝21
路易威登基金會依舊以「不規則線條」展現蓋瑞的魔法（Image Source : Getty Creative）
歷經13年的時間完工，路易威登基金會不只能看見12面揚起的玻璃風帆，還能發現一系列隱藏其中、由白色露台組成的「冰山」。從這些用來舉辦活動和陳列裝置藝術品的多層屋頂露台露台，可以眺望新凱旋門（La Défense）一帶的高樓景觀，在這座兩層樓的建築中，則容納了11座大小不一的展覽廳，以及底層350個座位的禮堂。
圖片＝22
大量的玻璃結構成為它的一大特色（Image Source : Getty Creative）
在這座私人博物館中，陳列的不是品路易威登精品或歷史，而是20~21世紀的現代藝術，除各展覽廳不定時展出各類當代藝術特展外，館中還有特別會基金會創作的藝術品，例如美國藝術家埃爾斯沃斯・凱利（Ellsworth Kelly）為禮堂設計的窗簾《Spectrum VIII》等。值得一提的還有，想參觀路易威登基金會記得提前預約！
文字／Iris PENG
