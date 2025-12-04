向習近平喊話！總統：願替中國解決經濟問題
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德登上《紐約時報》年度盛事「DealBook Summit」，在接受專訪時呼籲，中國目前經濟的確不好，非常希望中國國家主席習近平在經濟內部競爭時候，該考慮的不是擴張領土，而是思考如何把中國人民照顧更好；他強調，台灣樂意幫助中國、共同合作，解決他們面臨經濟上的問題。
自2011年首度舉辦以來，「DealBook Summit」已是國際最具影響力的政經論壇之一，由《紐約時報》知名財經記者Andrew Ross Sorkin主持，以深度訪談與跨領域交流聞名，旨在促成各界領袖對話、分享對全球局勢之見解及分析。總統賴清德以特邀貴賓身分視訊參與並接受專訪，在官方公布的峰會嘉賓陣容中，賴清德被放在主論壇（Mainstage）首位，官網更以台灣總統（President of Taiwan）稱呼，突顯台灣在國際政治議程中的備受重視，以及賴總統作為國際社會民主國家重要領袖之一的地位。
主持人問到，台灣現在的經濟發展非常好，主要來自人工智慧的熱潮，是否會擔心人工智慧熱潮泡沫化？以及如何看待中國現在的經濟？中國的經濟狀況是否影響習近平主席對台灣的態度？是否會侵台，或是採取灰色地帶手段，試圖有效孤立或控制台灣？
賴清德表示，人工智慧會不會成為泡沫，科技界或經濟家有很多論述，有些認為會，那有些認為應該不至於。他說，身為政治人物、一個國家的領袖，為著眼於未來人工智慧化的時代，將會讓人民的生活能夠更加便利，經濟會更加發展，全球會更加繁榮，應該要採取各種措施，避免人工智慧泡沫化。
賴清德提到，全世界各國的領袖、特別是國家的產業相關於人工智慧發展的國家，應該要共同合作，採取必要的措施，避免人工智慧泡沫化，「讓人工智慧能夠軟著陸，讓人工智慧能夠帶動未來全球的繁榮發展」。
賴清德直言，中國目前的經濟的確非常不好，台灣今年的經濟成長率會高達 7.37%，但根據國際的金融機構來推測，中國的經濟成長率大概4%點多而已。他說，非常希望中國國家主席習近平先生在中國經濟內部競爭的時候，他應該要考慮的不是在於如何擴張領土，而是要思考如何把中國人民照顧得更好，「台灣很樂意幫助中國、共同合作，來解決他們所面臨的各項經濟上面的問題」。
