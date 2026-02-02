向老兵致敬！ 馬祖交旅局推「老兵榮歸．戰地巡禮」軍事體驗

〔記者俞肇福／綜合報導〕位於國之北疆的馬祖，冷戰時期幫台灣戍守第一波攻擊，為向曾駐守國之北疆、在馬祖奉獻青春歲月的官兵致敬！連江縣政府交通旅遊局推出「老兵榮歸．戰地巡禮」一日軍事體驗行程，昨天(1日)於莒光鄉與南竿鄉兩地同步展開，邀請曾在馬祖服役的退役軍人重返戰地，走進記憶深處的軍旅時光，感受馬祖獨特的戰地文化與島嶼風貌。

由連江縣交通旅遊局結合旅行社推出「老兵榮歸．戰地巡禮」軍事體驗行程，2月1日上午一行43人搭第一班船抵達莒光，本次行程主題結合戰地文化與在地景觀，規劃深度漫遊路線，參訪據點包括莒光的64據點、大砲連、東莒燈塔、大埔石刻、西莒15哨英雄堡、菜浦澳，以及南竿的23據點、32據點等多處具代表性的軍事景點與在地景點，透過專業導覽人員進行解說，不僅重溫當年駐守時的戰地風貌，也讓參與者從不同角度重新認識馬祖。

交通旅遊局長陳如嵐說，對許多在馬祖老兵而言，這趟旅程不只是一次參訪，更是一場情感回溫之旅，熟悉的碉堡、坑道與島嶼景色，勾起當年並肩作戰、戍守前線的記憶，也讓曾經守護這片土地的身影，再次與馬祖產生深刻連結。現役官兵與退役軍人之間的交流，更促成世代傳承，讓戰地精神得以延續。

陳如嵐指出，透過「老兵榮歸．戰地巡禮」活動，向曾為國家付出的軍人表達敬意，也希望讓更多人看見馬祖深厚的戰地文化底蘊，進一步推動具歷史意義與情感連結的主題旅遊，為馬祖觀光注入更多元且有溫度的內涵。

