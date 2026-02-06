向茶行開20餘槍茲事 太平少年裁定收容 11

CNEWS匯流新聞網記者張孝義／台北報導

台中市太平區的「太平茶行」5日發生槍擊案，1名李姓少年持改造長槍前往茶行門口連開20多槍後，即從容攜槍前往台中市警第四分局投案，警方移送台中地院少年法庭，法官審理後，認少年違反槍砲彈藥刀械管制條例，今（6）日裁定收容，並護送少年至台中少年觀護所收容。

少年法庭表示，涉案少年是於5日晚間由台中市警太平分局移送到法年法庭，經值班法官訊問後，認少年涉有違反槍砲彈藥刀械管制條例等事實，其行為危害社會秩序，應對少年進行身心評估及行為觀察，並提供鑑別報告，於斟酌少年家庭生活狀況後，認責付顯不適當，依少年事件處理法第26條第2款規定裁定「收容」，已於6日凌晨護送少年至台中少年觀護所收容。

廣告 廣告

這起槍擊案發生在5日上午10時許，太平分局接獲報案，稱中山路三段某茶行有男子以不明槍枝射擊大門後隨即逃逸，立即啟動快打警力前往處置，迅速封鎖現場及調閱相關監視器，所幸商家未營業無人受傷。

警方調查，涉案少年搭多元計程車到茶行後，持槍站在玻璃大門前連續掃射，打完1個彈匣又繼續換下1個，子彈打光才走到路口轉角，再搭另輛多元計程車離開。

之後，犯案少年攜槍搭計程車到第四分局投案，並向警方供稱因與茶行人員日前酒後發生糾紛，心生不滿才持槍洩憤，但犯案的改造槍枝來源則交代不清。

警方不排除少年是被教唆開槍，警詢後先依違反槍砲彈藥刀械管制條例、毀損罪將少年移送少年法庭審理，持續追查相關作案動機與槍彈來源。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

更多CNEWS匯流新聞網報導：

駿馬賀新春溫情迎新年 高雄女監面對面懇親會

罷免不實連署爆洩密案外案 宜蘭縣議員林岳賢30萬交保

【文章轉載請註明出處】