向華強心腹上演「龐氏騙局」捲走41億 冷靜處理內幕曝光

〔記者林南谷／綜合報導〕香港影視大亨向華強日前曾提及港星古天樂擔任總監製兼主演電影版《尋秦記》，投資逾2千萬港幣(約8千1百萬台幣)支持香港電影及古天樂，沒料到向華強自己曾遭人冒名詐騙，近日自曝因信任身邊人，被冒名騙了10億港幣(約41億台幣)，讓體會到「寧交真小人，莫交偽君子」。

向華強近日在抖音分享一則影片，以「曾經我的左膀右臂，成了偽君子的教科書」為題，自揭曾遭身邊人潛伏5年，惹上麻煩事，透露：「我曾經最相信的左膀右臂，在我身邊潛伏了5年，居然借我的名義在外邊詐騙別人10個億。」

向華強指對方是其助手，負責管理澳門方面財務，因辦事能力強又靈光，深得他的信任。向華強直言對方無兒無女，又沒賭博，沒想到是深藏不露偽君子，提起對方詐騙手法，利用職務之便冒充公司做類似「龐氏騙局」(Ponzi Scheme) (一種典型金融詐騙，由義大利移民查爾斯龐茲 (Charles Ponzi) 於1919年發起，其核心是用後來投資者的錢支付早期投資者的高額回報，製造出高獲利假象以吸引更多人上當，最終資金鏈斷裂時，騙局就會崩潰，大多數投資者血本無歸)。

向華強說：「他在外面冒簽我們公司，用我們的名字去做那些龐氏騙局，跟人家集資，還付高利息給人家，騙人家大概有10個億，後來他跑路，我們慘了，債主來找我們。」而向華強得悉後，與太太「向太」陳嵐表現冷靜，著手釐清當中涉及問題：「發生了就處理，生氣也沒有用。」

當時，他跟向太一起都很冷靜，要查清楚到底他拿人多少錢，怎麼跟他切割，馬上找律師來證明，對方簽的東西跟他無關。

經過這次事件，向華強反思管理漏洞：「這事也算一個教訓吧！以後我差不多每個部門都不會單依靠一個人了，最好是可以互相監督的。」並感慨說：「人生之中真的要防備的事情也很多，偽君子真的會疏忽，所以人這輩子，寧交真小人，莫交偽君子。真小人至少你可以防得住，偽君子你根本防不住。」

