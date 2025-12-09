向華強為她接受「女性去父留子」 罕談結婚真實想法

向華強罕談婚姻真實想法，為她接受「去父留子」觀念。（圖／小紅書 強生）

香港影視大亨向華強近期跟著妻子向太（陳嵐）的腳步，開始拍攝短影音，談論的內容也在社群掀起不小討論。日前他罕見在鏡頭前分享婚姻觀，提到現在的社會比以前相對自由，大家可以自己決定結不結婚，而說到女性「去父留子」的想法，他更開明表示可以理解，引起網友熱議。

向華強認為，結婚不一定是人生的必要選項，如果覺得單身很快樂，不想要跟別人一起，也是可以的，直言：「我對於人生看法，人就是要快樂。」不過，他表示有個前提，就是自身要有能力應付生活，「男男女女，尤其是女的，一定要有經濟基礎，才有資格講這些」。

向華強坦言，現在的社會真的比以前自由很多，對生活有各種不同的想法，走到結婚也是很講學問，「第一就講緣分，第二真的兩個一起，真的到了結婚以後，發覺對方（出現）問題，可能忍受不住，就離吧」，但前提是不要太衝動，要先有自主生活的準備。

接著向華強提到自己媽媽，心疼媽媽一路走來受很多委屈，即使遇到壞男人也難以脫身，所以被問到女性選擇去父留子的問題，他表示接受：「因為我媽媽的原因，我一定站在女性方面想，最重要的是要有能力」，還脫口：「認識一個渣男，他又不管你，不要小孩，那你管他去死」，強調「無論男女都不應該被傳統的婚姻綑綁，結婚不一定是人生的必選項，你就大膽按照你想要的方式去生活」。

影片曝光後，不少網友紛紛留言討論，「如果想去父留子，一定要做好最壞的打算。要想好如果寶寶不健康不可愛不聰明不懂事，你有沒有那個耐心勇氣韌性，去堅持不懈得得教育他照顧他，這很重要」、「說得很好啊」、「沒想到他思想竟然這麼超前，但是我覺得他就是說說，如果自己兒子向佐不結婚他肯定不同意的」。

