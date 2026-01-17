向華強爆陷龐氏騙局！5年親信詐騙40億跑路 債主竟找他追討

77歲「龍五」向華強日前跟進老婆「向太」陳嵐的腳步，在抖音開帳號談過去人生秘辛，最新一期影片中，向華強自曝曾被陪他5年的心腹背叛，在外用他的名義詐騙海撈10億港幣（約40億台幣），後來捲款、人間蒸發，向華強只好和太太收拾善後，還遇上債主上門討債。

向華強最近在抖音上傳一支影片，揭露「我曾經的左膀右臂，成了偽君子教科書」，他指出過去身邊有一位親信在他身邊潛伏了5年，看來聽話好合作，卻在外面詐騙別人10億，用他們公司「中國星」的名義亂簽合約，而這人原本是在澳門負責管理他的財務，如同他的左右手，沒想到在背後狠狠戳了向華強夫妻一刀。

廣告 廣告

向華強也說，這位助理用他們的名義做龐氏騙局，跟不知情的人談募資、集資，別人以為是跟向華強本人做生意，便不疑有他，未料該助理無預警跑路，等債主找上門，向華強才發現慘了，但生氣也沒用，兩人只好冷靜釐清債務，並尋求律師的意見切割。向華強事後坦言是他的疏忽，太輕信對方，後來他旗下相同工作的員工至少有兩位，好讓他們彼此監督，預防再出問題。

向華強表示，那位欺騙他的員工過去辦事很靈光，沒有婚姻包袱、工作能力強、不賭錢，讓他至今想不透為何對方需要這麼多錢，只能歸咎對方是偽君子，自己沒有早點發現。他也呼籲人生在世要防備的事情很多，「寧交真小人，莫交偽君子」，成為他的座右銘。

更多中時新聞網報導

＆TEAM跳刀群舞 將首登紅白藝能大賞

揭祕施工亮點 淡江大橋體驗開跑

王彩樺李千娜吵架 路人差點報警