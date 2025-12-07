向華強砸錢捧向佐慘虧！認了「最大敗筆」：捧不紅兒子

向華強曾砸數億投資兒子向佐。（圖／翻攝自向佐微博）





香港娛樂大亨向華強曾捧紅周潤發、劉德華等影視巨星，更自豪「沒有我捧不起來的演員」，近日他在社群平台發布影片，談及兒子向佐的演藝事業，讓他無奈坦言：「我這輩子唯一捧不起來的，竟是我的親生兒子」。

向華強憶起兒子向佐剛從英國讀書回來時的場景，當時向佐向父母提出想拍電影的計畫，他建議兒子可以練功夫，「要當就當個武打的，武打明星比較值錢」，但考量到向佐有星二代的光環，向華強就建議他到外吃苦證明自己，「人家覺得你不是躺著，給我們硬捧的那種」。

向華強認為，向佐必須先自己苦練，未來出道後才不會被外界嘲笑，直到後來向佐練功夫有成，向華強才為他開了一部戲，沒想到卻虧損慘重，更直言「開戲給他是我電影生涯之中的一個很大的敗筆，我虧了好幾億啊。」他檢討自己當時「驕傲輕敵」，仗著自己有資源及人脈，認為投資幾億給兒子不成問題。

向華強坦言兒子是自己唯一捧不紅的演員。（圖／翻攝自微博）

向華強透露，當時整部片因為種種原因幾乎要喊停，他甚至不敢告訴妻子向太，最後虧了數億元，向佐也背上「向佐爸爸花那麼多錢都捧不起來，是扶不起來的阿斗」的沉重負擔，最後他靠自己突破心理狀態從頭來過，才闖出自己的星路。

據悉，向華強為向佐投資的這部電影就是2016年的《封神傳奇》，該片集結李連杰、古天樂、范冰冰、黃曉明、 梁家輝等大咖，當時向華強斥資 5億元人民幣（約新台幣22億元）打造，最後卻只收穫 4333萬美元（約新台幣13.5億元）票房，還被網友評為「史詩級爛片」。



