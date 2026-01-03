向華強罕提風流史！自曝因「她」發毒誓不搞三搞四

向華強罕提風流史，因「她」發毒誓不搞三搞四。（圖／中時資料照、向生來了）

香港影壇大亨向華強與老婆向太（陳嵐）感情深厚，是演藝圈的模範夫妻，可以說事業、家庭都相當成功。日前向華強提到男人「成功」與「好色」的關聯，不僅自曝從風流公子轉變為寵妻魔人的關鍵，更因為自己的媽媽而發誓不搞婚外情。

向華強直言，好色是男生的本性，有人事業強但家庭關係複雜，有人感情單純卻事業成績普通，因此他坦言：「事業成功跟色沒有直接關係，成功真的要看某種智慧」，如果能找到一個好的伴侶會更好，並且舉例自己的經驗，「做生意她（向太）都是比我衝得厲害，辦事能力比我更高，我就是坐在後面動腦筋那個，向太都可以說是我人生之中事業很大的一個推手」。

向華強透露，他與向太除了上洗手間、洗澡、睡覺，一天大約有20小時聚在 一起，所以他沒有時間可以「搞三搞四」，且擁有這麼好的伴侶也不會想那麼多。他補充，年輕剛出道時，就被很多異性追求，直到遇見向太，「那我會珍惜跟她一起，而且我們的兒女、孫子孫女啊，這些是給我們快樂」。

另外，他也提到自己的媽媽，由於從小看到媽媽的經歷，「做那個小妾，這麼悲慘，所以我發誓，打死我都不會有一個老三（小三）」，加上向太的個性開朗，笑聲很豪爽，讓他一聽就會被逗樂，感到開心，「所以我認為一個男人，結婚以後不要再去亂搞了，如果你娶到一個好老婆，一定要好好對待她，她除了幫你忙以外，她真的可以旺夫旺財旺三代」，引來網友對向太的馭夫術深感佩服。

