向華強認了「最大敗筆」為捧向佐虧數億被笑 向太宣布遺產向佐、郭碧婷沒份
香港娛樂大亨、中國星集團主席向華強日前在抖音發佈影片，主動談及與台灣女星郭碧婷結婚的長子向佐，坦言自己縱橫影壇數十年，唯一捧不起來的竟是親生兒子，直指投資向佐是自己電影生涯的「最大敗筆」。
向華強曾一手捧紅周潤發、李連杰、周星馳、劉德華等無數影視巨星，當年向佐從英國留學回來後表示想拍電影，他建議兒子走武打明星路線，「因為比較值錢」，也希望他吃點苦給人家看看，免得被認為是躺著讓爸媽硬捧。向佐也真的努力學武術，向佐花了5年勤練武術，向華強眼見時機成熟，便斥資數億元為向佐量身打造電影，沒想到票房慘敗全數賠光，虧損金額之大連他都不敢告訴妻子「向太」陳嵐。
斥資5億打造《封神傳奇》慘敗 向華強自認敗在「驕傲輕敵」
據悉，向佐於2016年在眾星雲集的電影《封神傳奇》中首次擔任主角，該片集結了李連杰、梁家輝、古天樂、黃曉明、楊冪等大咖，官宣投資高達5億元人民幣（約新台幣22億元），但最終票房官宣為4333萬美元（約新台幣13.5億元）。
儘管投資慘敗，向華強仍表示失敗原因歸咎於自己「驕傲輕敵」，認為自己拍了幾十年電影，便覺得很容易，加上「有人脈，拿出幾億為兒子也無所謂」，但卻選了自己不熟的科幻片題材，導致沒有判斷眼光，票房慘敗也被同行笑「自己的兒子都捧不起來。」
41歲向佐背負「最沒名」罵名 向太遺產不給兒子給孫子
向華強表示，賠錢無所謂，卻讓向佐背了「老爸花大錢也捧不起來」的罪名，甚至有記者當面問向佐：「你爸媽很有名，你老婆郭碧婷也有名，全家就你最沒名，你怎麼看？」向佐回答：「我是最沒名，但我會努力！」這個回答讓向華強很滿意，認為向佐通過失敗的考驗，如今向佐41歲，也正是他演龍五走紅的年紀，之後發展會越來越好。
而「向太」陳嵐也在直播中透露，自己與老公向華強近來有討論修改遺囑，決定遺產不給第二代，「第二代我不給，我只給第三代」，公司也不想交給向佐經營。這意味著向華強夫婦龐大的資產恐直接跳過兩個兒子向佐、向佑以及大媳婦郭碧婷，全數留給孫子女繼承。
兩個兒子不偏心 沒有人可以躺平
向太強調，此舉並非針對任何1名子女，而是一視同仁，「不給就通通不給，我不是只不給小兒子」，更點出背後用意，「我不這樣嚇唬他們，他們不努力工作！躺平？沒有任何人有資格躺平，我都沒資格！」
向太解釋，向佐一心想當演員，「他（向佐）也不是做生意的料，真的挺難的。」如果硬要「子承父業」，未來公司也只會走向倒閉一途。至於小兒子向右，向太也提過向右總想一朝發達，每次要向太出資給他創業，但是寵物店、餐廳都是關門收場，甚至還會威脅父母「不給錢我就去借」。
向太感嘆：「以為對小孩好，老為他們想，他就算不會成為你心目中的樣子，但也不會壞到哪去，可是事實與願望永遠是不一樣的。」呼籲眾人以她為借鏡，別重蹈她的覆轍將孩子寵壞。
