向華強遭爆「那方面」很厲害！向太建議：婚前一定要先試車

香港影視大亨向華強與老婆向太（陳嵐）結婚45年，夫妻倆依舊維持好感情，於是向太日前被問到「無性婚姻」的話題，不僅直言「有性就有愛」、「一定要先試婚（車）」，還自曝與老公現在都還有親密關係，更脫口：「向華強真的很強。」

向太日前拍影片表示，如果不是男方有障礙，「無性」可能意味著「無愛」，「他如果是正常的都不想碰你，還說愛你呀？」所以她認為無性婚姻是不成立的，是不會長久的，即使無性婚姻被解釋為愛的純潔、無暇，她仍不覺得那是伴侶該有的互動。

向太進一步補充，「有性就有愛，你說我們只有性沒有愛，放屁，你不愛他，根本不想碰他」，甚至以女性角度解釋，如果伴侶間有親密關係，會覺得彼此還很親密，還有被愛的感覺，「倆夫妻有親密關係的重要性，就是一個覺得我需要你，一個覺得你很愛我，其實就是愛的存在，這個切割不了」。

最後，向太提到，為了避免結婚後遇到那方面不合適而離婚，建議結婚前一定要先試車，不過她也強調，「（結婚）最重要是，最後你要找到一個適合自己的，一定要知道婚姻當中，你的需求是什麼」。至於自身經驗，她透露向華強常說「這個（親密關係）會讓他年輕，會產生多巴胺」，向太則笑說：「所以你們看，我跟向先生看起來那麼年輕」，大方暗示自己與老公依然維持親密關係。

影片曝光後，引來不少網友熱烈討論，「最後一句太好笑了」、「無性婚姻只會沖淡兩個人之間的感情，感情沒了，再丟掉了責任，家也就散了」、「向太真的女中豪傑，談這種話題落落大方，沒有讓人覺得任何不妥」，但也有人持相反意見，「40多了，愛更多的是親情吧，性生活沒那麼頻繁了，但是也有愛啊」、「男人比較喜歡吧！女人有沒有好像都無所謂」、「這種觀念太片面了，感情不僅僅建立在性上」。

