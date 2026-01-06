向華強「羨慕郭碧婷爸有3女兒」！批傳宗接代觀念老掉牙：三代之後沒人記得你

76歲的向華強近日在一段影片中談到家庭話題，直言相當羨慕媳婦郭碧婷的父親，因為對方有三個女兒陪伴左右。他也坦白表示，「女兒真的比兒子孝順很多」，並直指重男輕女的觀念早已不合時宜，相關說法引起不少關注。

向華強提到，郭碧婷父親先前罹患疾病，當時郭碧婷即使工作忙碌，仍堅持親自陪在父親身邊，不願完全交由看護處理，這樣的付出讓他相當羨慕，也覺得女兒貼心、懂事又有愛心，反觀兒子長大之後就不管父母。不過他也強調這是個人情況，肯定還是有關係不好的父女，「這個也講緣分吧，同人不同命。」

談到自己的家庭，向華強坦言對兒子向佐、向佑的期待都很簡單，只希望「不讓我生氣、不惹事就好」。不過他也表示，向佐年紀漸長後已經有所改變，只是在體貼與照顧父母的細膩程度上，仍與女兒有所差別，也因此更加有感於女兒陪伴的重要。

向華強也在影片中批評重男輕女與傳宗接代的想法，直言這是已經「老掉牙」的觀念。他強調「三代之後根本沒人記得你」，看到很多人家裡的女兒結婚之後，還會經常帶著丈夫回家探視，讓他更覺得與其執著於小孩性別，不如把自己這輩子過得開心就好，「如果你現在有一個乖女兒陪伴在身邊，那你就偷著樂吧！」

郭碧婷三姊妹照顧父親的情況，也引來不少討論。二妹在台北執業行醫，工作再忙仍抽空探視；三妹在矽谷從事軟體工程，並由丈夫協助照料父親。向太也尊重郭碧婷留在台灣陪伴父親的決定，曾贈地支持她收養流浪動物，並設立帳戶作為孫輩教育用途，給予支持但不介入娘家開銷。

相關言論曝光後，不少網友分享自身經驗，有人認同醫院陪病時多半是女兒在場，也有人提出不同看法，認為過度強調子女的「孝順角色」，仍可能落入將子女視為依靠的思維。不同聲音持續出現，也讓這段發言延伸出更多關於家庭角色與性別觀念的討論。

