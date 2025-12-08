向藍營喊話？民眾黨12月底前徵召張啓楷參選嘉義市長
藍白上週否決財劃法覆議案，行政院表態，將不會執行違法的財劃法，民眾黨團開記者會砲轟，但出席名單被解讀是為2026大選先練兵，有日前才剛徵召選宜蘭的前立委陳琬惠，還有早就勤跑嘉義的張啓楷，黃國昌鬆口國民黨沒有要推人就水到渠成，由張啓楷代表在野參選，徵召時間就在十二月底前。
藍白否決政院所提的財劃法覆議案，傳出府院高層已決策，財劃法不會採"不公布、不副署"的方式，但行政院堅持不會執行，民眾黨團開記者會砲轟行政院長。
民眾黨團總召黃國昌：「請問卓榮泰，你的行政法在哪裡學的，所有要參選縣市長的人，都出來公開表態，說我當選縣市長後，按照卓榮泰所說的，中央政府都不要給我補助款。」
立委（民）吳思瑤：「不要讓藍白這些惹禍違憲的作為，就船過水無痕，立法權獨大，而司法權最有效的，憲法法庭的救濟程式也被癱瘓中，所以後續到底是，覆署公告或執行與否，我相信行政部門都有聽見，現在社會上憲法學界大家熱切的討論。」
綠營反擊是誰讓立法權獨大！而且這場記者會也被解讀是為2026選戰練兵，黃國昌指著綠營縣市首長罵、要他們針對財劃法表態，而一旁就是剛被徵召選宜蘭的前立委陳琬惠，張啓楷則是接下可能角逐嘉義市長，民眾黨最快12月底前徵召。
民眾黨團總召黃國昌：「中國國民黨他們在嘉義市，是不是有要推人，如果沒有要推人的話，我覺得水到渠成，就由啓楷代表在野黨來競逐嘉義市市長。」
傳出民眾黨將徵召張啟楷參戰嘉義市長，黨主席黃國昌表示若藍沒推人選就水到渠成。（圖／民視新聞）
立委（民眾）張啓楷：「在時間上面會盡快，應該會是在12月底之前，在嘉義市藍白整合的重要一步，他不是什麼破局。」
傳出張啓楷一人牽動彰化、嘉義兩縣市，現在定調選嘉義，也讓彰化謝家姊弟似乎鬆口氣，不用藍白硬碰硬。
立委（國）謝衣鳳：「我祝福張啓楷委員，的確沒有跟我的弟弟，謝議長有做過任何的討論，那我只是就是，就一個同事的情誼祝福張啓楷委員。」
傳張啓楷一度牽動嘉義、彰化選情，立委謝衣鳳表示祝福張啓楷委員。（圖／民視新聞）
不過國民黨內也有三人表態參戰嘉義市長，藍白合是不是真能往前推進，還得看國民黨嘉義是否推人選，否則還是兄弟登山、各自努力。
原文出處：向藍營喊話？民眾黨12月底前徵召張啓楷參選嘉義市長
