向藍白喊話審國防預算？AIT處長谷立言：確保第一島鏈嚇阻能力符合美國利益
藍白日前在國會十度封殺總額達1.25兆元的國防預算提案，該案在本會期通過已無望。AIT處長谷立言近日接受《天下雜誌》專訪時指出，台灣是南海與東海之間的樞紐，控制進出太平洋的通道。因此，確保我們能夠在整個第一島鏈上下維持嚇阻衝突的能力，不僅符合美國的利益，也符合所有區域夥伴的利益。
谷立言提到，「如果你看看過去幾年我們與盟友的合作，我們已經能夠在日本、菲律賓、澳洲等地部署最先進的美國戰力，而這些國家也在提升自身的防衛作為。」
谷立言進一步說明，才不過幾年前，美方在印太地區的所有軍事演習都還是雙邊性質，例如美日、美韓、美澳、美菲之間的演習。現在，這些演習都是多邊進行，有時同時有十多個國家參與，可以看到一個區域盟友網絡正在成形，這一切都有助於實現《國家安全戰略》所設定的嚇阻衝突目標。
