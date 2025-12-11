向裝潢公司採購國防炸藥？綠營喊「營業項目不衝突」 顧立雄曝得標關鍵

​國民黨立委王鴻薇10日指出，一家名為「福麥國際室內裝修公司」以5.9億元得標國防部「海掃更炸藥」採購案，質疑是否重演「小吃店進口快篩」翻版。對此，國防部長顧立雄今（11日）澄清，只要具有代理商資格，並能向原廠取得輸出許可與來源證明，即可依規履約。

顧立雄表示，相關標案主要涉及代理進口，並非需具備自製能力；只要廠商能提供火藥原物料並經國防部查核屬實，即能履行合約。顧立雄強調，關鍵在於能否取得原廠核發的輸出許可證明及來源證明，並不限制廠商本業必須為火藥製造。

廣告 廣告

民進黨立法院黨團幹事長鍾佳濱指出，一家公司的營業項目往往可多達百項，只要廠商具備相關火藥資格即可應標，不因同時登記其他業務就有所影響，呼籲王鴻薇「不要魚目混珠」。

鍾佳濱補充，政府採購規範明確，只要廠商符合投標資格即可參與，外界不應混淆營業項目與實際承作能力。鍾佳濱指出，企業通常同時具備多項營業登記，可以用「A項資格」承攬政府工程，也能以「B項資格」從事民間業務，兩者並無衝突。鍾佳濱解釋，既然廠商具備火藥相關資格，就能參與軍購標案，不會因另有裝潢類別登記而受影響。

獨家解密！專題報導《掏空護國神山？》全新上線

護國神山出海，究竟是壯大台灣，還是在稀釋核心競爭力？弱國無外交，如何守住N-1的技術底線？

《風聲解密》直擊科技戰最前線☛完整內容點我瀏覽​

更多風傳媒報導

