向親中勢力說NO！要高市早苗撤「台灣有事說」 中道岡田克也落選

〔駐日特派員林翠儀／東京8日報導〕日本「中道改革連合」要角岡田克也被視為親中派，在這次眾議院大選中未能守住自己的選區，宣告落選。岡田在民主黨政權時曾任外相、副首相和黨代表，他的敗北被解讀為日本選民向親中勢力說「NO」的表徵。

岡田在去年國會質詢時逼問首相高市早苗對「台灣有事」的態度，高市談及台灣有事可能構成日本存亡危機事態，結果引發中國反彈，之後持續對高市政權進行經濟施壓，要求撤回發言。

岡田被認為是始作俑者，他的家族長期在中國經營百貨事業，也被日本民眾解讀為中國護航，親中色彩過於強烈，是他這次遭到挫敗的主因之一。

岡田上次在三重三區與自民黨的石原正敬對打，領先石原8萬多票當選，但這次卻被石原壓制，開票之後一路落後，最終無法超前，由於岡田並未重複列入比例代表，所以篤定落選。

