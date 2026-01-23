向詹能傑致意！劉世芳允積極簽辦入祀忠烈祠 共生面罩納專業討論

劉世芳到詹能傑靈堂致意，表示將積極簽辦入祀忠烈祠。資料照，楊亞璇攝



基隆市樂利三街民宅火警，消防局仁愛分隊小隊長詹能傑衝入火場殉職。內政部長劉世芳今天（1/23）前往靈堂致哀。劉世芳表示，詹能傑的離去是消防界重大損失，政府會協助家屬處理後事，並已積極簽辦入祀忠烈祠程序，感念他的奉獻。

劉世芳今天上午11時許在消防署長蕭煥章、基隆市消防局長游家懿陪同下，抵達詹能傑的靈堂上香致意。

劉世芳受訪時表示，家屬提到希望詹能傑入祀忠烈祠，這部分政府已積極簽辦公文程序；至於起火原因、共生面罩等問題，火災調查委員會將調查討論，完成後會適時對外公布。

另外，劉世芳也譴責，近期在Threads等社群媒體上，出現冒用死者家屬名義進行不當批評、甚至發起募款的假訊息，這不僅是在家屬傷口上灑鹽，更是對台灣社會良善力量的公然挑戰，呼籲大眾尊重家屬隱私，讓家屬平靜送別親人；她指出，相關行為可能已違反《社會秩序維護法》，民眾勿以身試法。

基隆市安樂區樂利三街「台北生活家」社區，21日發生民宅大火，造成2死4傷慘劇。詹能傑為救出受困的羅姓女子，3度衝進火場，脫下自己的空氣呼吸器面罩給羅女戴上，自己卻疑似缺氧昏厥殉職。

