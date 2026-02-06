向警察致敬 雙月食品社邀200餘位警眷提早團圓過好年

cnews204260206a11

CNEWS匯流新聞網記者謝東明、李衣綸／台北報導

人氣美食品牌「雙月食品社」，昨（5）日舉辦公益活動「致敬警察辛勞」，邀請了全台36組現職警察，帶著家人提前享用團圓飯，感謝「波麗士大人」長期堅守崗位、守護社會安全的無私奉獻。雙月食品社表示，這不是第一次舉辦感謝警察的「吃到飽」活動，但卻是首次大規模開放，以網路報名、抽籤方式，系統化進行，分別在雙月森林公園店、濟南店及北投店等同步展開，現場還準備了雙月經典雞湯、椒芝麵、蒸魚、時蔬及多道暖心小菜。

雙月食品社指出，活動自公告後，短時間內就吸引超過500組警察與家屬報名，幸運中籤的員警與警眷，則在昨天分成午餐和晚餐兩個梯次，到各店赴宴。光是在濟南店現場，就「警光熠熠」，有來自內政部警政署、刑事警察局預防科、中正第一警分局、內湖警分局、基隆市警察局及鐵路警察局等單位的長官，共襄盛舉。

雙月食品社表示，平日工作繁忙、多以外食果腹的警務人員們，難得在農曆年前帶家人一同用餐。部分員警還意外與轉調其他單位、久未見面的同僚重逢，席間經常洋溢著溫馨歡笑與濃濃年味。

雙月食品社社長賴永晟說，許多警察在過年期間，無法與家人團圓，這一餐是雙月的一點心意，希望能讓他們提前和最重要的人，共度一段溫暖的飯桌時光，也感謝警察長年守護大家的安全。

現場中正第一警分局忠孝東路派出所所長張育銘，則帶著雙親、姊姊及數位同事一同出席。他表示，警察在春節期間採輪班制，休假時間僅有一般上班族的一半，平時也較少有機會與家人共進晚餐。因此特別珍惜這次機會，帶父母品嚐雙月美食。他也提到，雙月不僅舉辦公益餐敘，冬至時也會送雞湯至派出所慰勞，長期以行動支持警察，讓同事們倍感溫暖。

雙月食品社表示，刑事警察局預防科員警，也把握機會，帶來多款防詐欺宣導文宣，用餐不忘宣導。未來仍將持續辦理這類關懷行動，期盼以「一碗湯」的力量，傳遞品牌對社會的正向關懷與深切感謝。

照片來源：CNEWS匯流新聞網資料照片

