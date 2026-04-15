向賴總統遞出橄欖枝！鄭麗文曝習近平談兩岸脫稿強調這7字

「鄭習會」日前落幕，國民黨主席鄭麗文及中共總書記習近平都強調和平，而大陸方面也宣布多項惠台措施。而鄭麗文今（15）日指出，鄭習會時習近平大量脫稿演出、流露真情，多次強調兩岸「什麼事都好商量」，同時他表示在「九二共識」跟反對台獨的基礎上，所有的黨派他們都願意見面、交流，等於向賴總統遞出橄欖枝。對於現在有傳出她要選2028，鄭麗文自曝第一次被問到時她「愣了一下」，但是她認為目前該做的事情做好比較重要，2028還太遙遠。

鄭麗文上午在廣播節目《千秋萬事》中表示，習近平談到兩岸時提到，兩岸「冰凍三尺非、一日之寒」，所以要用愚公移山、精衛填海的恆心跟耐心來解決。習近平非常強調兩岸是來自同一個祖先、同一個民族，這個血濃於水的關係，不能抹煞、否認。但是兩岸之間因為歷史的各種原因，發展到今天的局面彼此不同，但這不是用來搞分裂的理由跟藉口，他用的字眼是分裂，連台獨都沒講。他一直強調民族的情感很重要，因為明明就是同一個民族、同一個文化，明明講的是中國話、寫的是中國字，你非要說不是，站在大陸的立場這個太傷人。他們有這麼不堪要讓台灣這樣子切割跟否認嗎？

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鄭麗文續指，如果大家都承認我們是同一個祖先，有什麼事情不能商量？習近平前面講了有話都很好說、有事好商量，後來他又脫稿再講一次、什麼事都好商量，那個空間就出現了嘛！不會像現在一樣，搞得兩岸好像沒路可走、一定兵凶戰危非得一戰不可，何須如此，絕對不是這樣的。重點是這不是習一個人的感受跟想法，她認為這是大陸民眾普遍的感受跟想法。

另外鄭麗文也提到，她一直很誠懇地說要見賴清德總統，但是就很遺憾沒得到回應。而習近平也有講到，他們在九二共識跟反對台獨的基礎上，所有的黨派他們都願意見、他們都願意接觸、交流，不只國民黨而已，所有的政黨尤其是民進黨也是。鄭麗文指出民進黨現在兩個神主牌都沒有了，反核現在也不反了，要下架台獨黨綱也不會這麼難，因為從陳水扁到蔡英文、再到賴清德，都公開說過N遍沒有台獨的問題，那就把台獨黨綱下架就好了，有什麼損失呢？九二共識完全不是洪水猛獸，它只會帶來和平，對台灣一點損傷都沒有只會帶來利多。

鄭麗文直指，為什麼民進黨這麼嚴重誤判局勢、誤判北京、誤判鄭麗文？這才是今天台灣真正的困難。韓國瑜的名言說民進黨有特異功能，只要遇到對外的時候、面對國民黨選舉的時候，他們都會團結一致，那為什麼不能夠站在台澎金馬的立場，跟所有在內部鬥得一塌糊塗的政黨，在對外的時候團結一致？現在朝野連溝通、講話對話都不行，一天到晚來問在野國防預算，卓榮泰講得對不應該由在野黨越俎代庖，但問題是你們民進黨什麼都不讓在野知道，立法院是要怎麼審預算？全部都是黑箱蓋牌。國民黨得到唯一具體的訊息，就是美國官方釋出來的110億美金，所以為什麼加N的原因，因為N就是未知，等到我們知道的時候立法院就會審了。是誰在擋審預算？是民進黨在擋。

對於主持人提問現在有聲音傳出會不會選2028大選，鄭麗文表示，自己看國民黨KMT的K是Kind，M是Mindfulness，佛教說正念，是活在當下，她說自己從不庸人自擾，先把目前該做的事情做好比較重要。當第一次被問到這個問題的時候她愣了一下，但她不會去想這麼遙遠的事情，想清楚該做什麼事情就去做。

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