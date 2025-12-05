向辣、尬鍋都只剩1家店！王品低調回應 年底前再開5間火鍋

生活中心／賴俊佑報導

尬鍋今年下半年陸續熄燈，目前全台僅剩台北西門店。(圖／記者賴俊佑攝影）

王品集團今年下半年展店近20家店，並深入六都擴大徵才，然而旗下火鍋品牌「向辣」、「尬鍋」下半年全台各分店陸續熄燈，目前僅剩向辣西門店和尬鍋西門店，這2品牌是否會結束營運？王品僅表示「目前不會結束」，並歡迎消費者到旗下其他火鍋品牌用餐。

向辣、尬鍋全台都只剩1家店

「向辣」為王品集團2022年推出的麻辣鍋吃到飽品牌，開幕初期名為「嚮辣」，2024年西門店經歷食安危機，並於今年3月初改名向辣，主打798元就能享有澳洲和牛與多款海鮮吃到飽，原本全台有3家分店，不過創始店松江店已於8月31日熄燈，台中五權西店原址將由和牛涮進駐，全台僅剩台北西門店繼續營業。

廣告 廣告

另外，主打台式湯頭火鍋的「尬鍋」，桃園中壢元化店已於8月31日熄燈，高雄富民店、嘉義垂楊店於9月15日結束營業，原址由同集團的聚日式鍋物進駐，台北南京東店也在11月30日結束營業，全台目前僅剩台北西門店，繼續營業。

向辣今年下半年陸續熄燈，目前全台僅剩台北西門店。(圖／記者賴俊佑攝影）

王品年底前再開3家火鍋品牌

迎接歲末年終，王品仍持續展店計畫，12月預計在全台新開5家新門店，包括石二鍋南崁特力屋店、和牛涮仁德家樂福店和青花驕台北新光A11店等。

多品牌騰籠換鳥策略也顯成效，像夏慕尼進駐初瓦台灣大道店原址， 月營收成長近4成。未來集團會持續以更優質的品牌或店型，擴大集團版圖，提供消費者最佳及便利的用餐體驗。

更多三立新聞網報導

好市多會員費明年要漲？官方回應不妙了 3國家已撐不住

2027年全面禁廚餘養豬！環境部祭4規劃 年底前加裝即時監控

4大超商「咖啡買12送12、珍奶買2送2」 泡麵買1送1只有3天

12／7迎大雪！「5星座、5生肖」財運特旺 抓準時機錢包鼓起來

