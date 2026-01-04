向農民借地種「福田」 一種就是36年

73歲的許居明今天率20名志工，一起到田間採收甘籃菜，送給佛寺。(記者顏宏駿攝)

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣大村鄉民許居明與佛結緣，發願種菜，利用一、二期稻作休耕期，向農民「借」土地種菜分送給佛寺，自己負責照顧和施肥，採收期號召社區居民前來採收兼分享，這一種就是36年，讓中部地區許多佛寺和精舍省下一大筆菜錢。

許居明今天號召近50名女志工，到田間採收芥籃菜，從清晨7點工作到9點，大家忍受13度的低溫，下田收割，許居明則擔任搬運工，把菜集中上車，準備送往各地的精舍、佛堂。對於這些默默前來的志工，許居明只能請她們吃早飯和熱湯，但大家無不感到無法歡喜。

現年73歲的許居明做這個工作已經第36年，他說，當年他到苗栗縣九華山大興善寺朝山，得知寺內欠缺葉菜，他返家後，便以自己的5分農地種植蔬菜，每次採收，很快就被佛寺用掉，他逐年增加種植的面積，不到5年就擴增到2甲地，憑自己一人之力，管理菜園有難度，他的兒子許世昌見父親勞動量大，便幫忙管理，一直到近年父子維持1甲的種植數量。

許居明說，為佛發願，好像佛祖都感應得到，第一年初種，不得其法，量又不少，憑一己之力難以採光，眼看菜就要過熟不好吃，大興善寺就派180多名同修來到菜園採摘，「我覺得佛祖都在幫我忙」。

他說，種菜就像種福田，就算很累、很苦也覺得很快樂因為「這是幫佛祖做事」。他還說，友人只要一聽到「幫佛祖做事」，就會主動來幫忙，譬如第5年他想擴增面積，向農民「借田」，農民一聽到送給佛寺的菜，都免費讓出田來。

