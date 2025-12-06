向閨蜜借錢竟變「民間貸款」！她被逼簽借據、收利息 崩潰喊：還能算朋友嗎？

[FTNN新聞網]實習記者吳嘉汯／綜合報導

當你急需用錢時，向最信任的朋友求助，卻換來一份像銀行貸款般的「借據條款」，你能接受嗎？近日一名女網友發文透露，自己因為發生緊急狀況，需要一筆錢周轉，鼓起勇氣向閨蜜借錢，對方一開始也爽快答應，讓她鬆了一口氣。沒想到對方竟要求簽下借據，「規定在每個月X日還」，不禁讓她好奇，「詢問大家借錢給朋友會算利息嗎？」

當你急需用錢時，向最信任的朋友求助，卻換來一份像銀行貸款般的「借據條款」，你能接受嗎？（示意圖／unsplash）

原PO在Dcard上發文表示，她因為近期有緊急狀況，需要一筆錢周轉，於是原PO鼓起勇氣向閨蜜借錢，而閨蜜男友也得知此事，「閨蜜就說她男朋友知道，願意從他（閨蜜男友）那借錢給我」，但附帶條件是要額外算利息。

廣告 廣告

原PO透露，當下因為真的走投無路，只能硬著頭皮答應。結果不久後，閨蜜男友直接傳來一份正式「借據」，內容寫得鉅細靡遺：固定還款日、還款期限、每月應還金額、逾期還要付違約金。讓她直呼根本和民間貸款差不多。

更讓她心碎的是，閨蜜在轉介完男友後就「人間蒸發」，連後續協調也不陪她一起面對。「本來私事就壓力很大了，還要自己跟一個不熟的人談借錢，整個人快崩潰。」儘管她每個月都有準時轉帳，但這個月手頭特別緊，連開口詢問「可否少還一點」都不敢，深怕惹麻煩。

貼文一出，引發網友熱烈討論，「為什麼不合理？你去銀行借他要你簽的東西會更多。還是說等到你擺爛的時候再來扯大家一開始都沒有說清楚？你手頭緊可以跟對方展延，而不是來情緒勒索說為什麼跟朋友借錢要這樣子。願意借你已經很好了，沒有信用沒有擔保的人為什麼要借錢給你？」、「借錢給不熟的人為什麼不能收利息？而且寫的東西也很正常」、「是我會推當舖、銀行，高利貸給你，你閨蜜很夠意思了」。



更多FTNN新聞網報導

假冒銀行郵件藏詐騙陷阱！「取消交易」按鈕誘民點擊 網友：真的收過

錢收走卻沒入帳！行員忘操作讓她嚇壞 主管「一句話」更讓她氣炸

中颱鳳凰來勢洶洶！若放颱風假「普發現金一萬元」恐延後入帳

