向陽基金會第八課輔中心揭牌 助弱勢學子打造學習支持網

向陽文教基金會於中西區中山國中成立第八座公益課輔中心，協助更多弱勢學子向上。（記者林雪娟攝）

記者林雪娟／台南報導

扶助弱勢和學業低落的學子，向陽文教基金會設於中西區中山國中的第八座公益課輔中心試營運，十一日舉辦中西區分部掛牌記者會，協助更多弱勢學子向上，並為他們建立堅強的學習支持網絡。

向陽為成立至今三十六年，當年由啟智學校校長鄭武俊所創立，長期從事弱勢族群關懷與照顧，一一二年起，轉型文化與教育事業，三年來設立七座課輔中心，涵蓋東區、北區、永康大橋區、山上區、彰化溪州區、大灣區及南區。 中心邀請成大、南大與南台科大上百位優秀學子，為弱勢家庭孩子提供免費公益課輔,，五學期下來，協助兩百多位國中小學生,，照顧一八０餘戶家庭，參與學生，成績都獲得進步和提升，也獲得信心；在中山國中創設新分部，照顧中西區弱勢家庭的國中小學生。

議員曾培雅服務處執行長歐政豪感謝向陽照顧弱勢學子和課業落後學生，中西區分部輔成立，已有十位學生報名，感謝他們點亮台南的下一代未來。向陽基金會執行長鄭允達表示，課輔中心現有一百五十位學生，感謝各界提供人物力等資源，預計二０二七年拓展到十座課輔中心，照顧更多台南、台灣的弱勢家庭子弟。他指出，礙於人力與資金嚴重不足和教育部服務學習不能零學分新制影響，志工課輔老師大幅減少

。希望社會上更多人力和資源投入。現場也有多位國中小校長、教育局人員共同出席支持。