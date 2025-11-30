向陽基金會課輔 感謝玉皇宮贊助

向陽文教基金會執行長鄭允達（左二）、延平國中校長楊力鈞（右一）、台南市婦女會理事長童小芸（右二）頒發感謝狀，由開基玉皇宮主委涂大松代表收執。 （記者陳俊文攝）

記者陳俊文∕台南報導

財團法人向陽文教基金會在南市已成立八個課輔中心，位於延平國中的北區課輔中心去年獲開基玉皇宮補助，今年已有兩名學生考上台南一中和台南女中。基金會執行長鄭允達、延平國中校長楊力鈞、台南市婦女會理事長童小芸卅日聯袂前往玉皇宮頒發感謝狀，主委涂大松應允繼續贊助課輔中心，幫弱勢學生翻轉命運。

鄭允達表示，基金會會員不少人小時候家裡也負擔不起補習費，因而他們一致認為，將學生留在學校課輔，是讓學生成績更上一層樓、行為不致「走鐘」的關鍵；三年來，向陽基金會外聘成大和台南大學學生以「一對二」的方式個別指導學生課業，獲得很好成效。

廣告 廣告

除今年延平國中兩名學生考上南一中和台南女中之外，不升學的學生也都順利考上技職學校。鄭允達表示，目前在台南市共設立八個課輔中心，北區在延平國中、東區在忠孝國中、南區在竹溪里活動中心，人口最多的永康已開辦兩個課輔中心，最遠的在山上區，因當地確實有需求，目前三十位學生也是各中心最多的。

鄭允達指出，中西區的課輔中心最近剛在中山國中成立，未來的計畫是陸續在安南區和仁德開辦兩個課輔中心，總數來到十個。

八個課輔中心一年的總經費來到一百五十萬元，除會員自掏腰包之外，也呼籲企業社團一起來關心下一代教育。開基玉皇宮去年針對北區課輔中心捐助十萬元經費，基金會昨特別頒發感謝狀給廟方，期待繼續支持。

自小因家裡事業繁忙不得不放棄升學高中的主委涂大松對弱勢學生課後輔導極為重視，應允繼續給予課輔中心協助，期許弱勢學生能靠著念書翻轉自己的命運。