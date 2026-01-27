向陽而生啟動超能力 靈鷲山成長營點亮青年

（記者陳志仁／新北報導）點燃內在超能力！靈鷲山慈善基金會於 1 月 25 日至 27 日舉辦「2026 靈鷲山向陽而生成長營」，以「立願啟程」為主題，邀集全台高中職及大專普仁學子齊聚一堂，透過 3 天 2 夜沉浸式體驗，引導青年探索潛能、播下利他與造福的善種子。

圖／在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前進行「向陽發願儀式」。（靈鷲山佛教教團提供）

營隊於靈鷲山聖山園區及周邊場域進行，結合體驗活動、對話引導、闖關挑戰與團隊協作，打造立體學習場域；首日以破冰活動拉近距離，並透過福城導覽與尋寶任務，引導學員思考生命中真正重要的價值與福氣，逐步建立開放、自在的學習氛圍。

第二天進入核心素養培訓，由導師莊凱傑帶領潛能開發與溝通課程，協助學員認識自身特質，練習清楚表達與有效傾聽，強化人際互動能力；接續的永續桌遊與未來實驗室，則引導學員將視角從個人延伸至社會與環境，學習在團隊中建立互助與信任。

晚間「心光晚宴同學會」氣氛熱烈，學員輪番展現音樂、舞蹈與創意演出，現場宛如青春演唱會，成為情感連結的高光時刻；活動尾聲的「向陽發願儀式」，學員在金佛殿平安、成功、圓滿三尊金佛前寫下願望，承諾將所學帶回生活中實踐利他行動。

結業式上，基金會頒發結業與志工證書，象徵向陽精神正式啟動，也為投入陪伴的隊輔頒發志工證書；多位學員分享，透過營隊重新認識自己，也在彼此故事中看見不孤單的力量，基金會期許青年持續發光，成為照亮社會的溫暖力量。

