中部中心 ／張家維 南投報導

台灣的梨山茶，出國比賽得到特別獎肯定，引發討論，其實比起一般高山茶，梨山位於海拔高2000公尺以上高山，日夜溫差大，加上當地的土壤富含礦物質，種出茶葉品質絕佳，以及向陽面的茶場有限，凸顯梨山茶的稀有與價值。高檔的梨山茶一斤可賣到上萬元，不僅海內外華人愛喝，連日本人也來搶。





向陽面茶場少更顯珍貴 梨山茶一斤上萬元、日本人也瘋搶

台灣梨山茶產量稀少 向陽面茶場更少 更凸顯稀少與價格。（圖／民視新聞）





手沖好茶，淡雅清香從杯中散發出來，品嘗一口梨山茶的好滋味，台灣茶農遠赴法國參賽得獎，民眾好奇，梨山茶真的頂港有名聲，下港尚出名嗎？摸摸茶葉的觸感，茶葉肥厚梗帶點粗，就是梨山茶葉的特色，不像一般高山茶，一搓就破。左邊是一斤4千元的梨山茶，茶湯色澤清澈明亮，口感甘醇順滑，右邊是一斤1500元的阿里山茶，茶湯金黃透亮，喝起來不苦不澀。

梨山茶深受海外華人喜愛 每斤價格可喊到破萬。（圖／翻攝畫面）





梨山位於海拔高2千公尺以上高山，日夜溫差大，土壤富含礦物質，加上梨山向陽面的茶場有限，更顯得梨山茶稀有與價值，每斤基本價從3千起跳，甚至破萬元！而背陽面就變次級了。行家說，梨山茶耐泡回甘度高，雖然價格高，但深受華人青睞，連日本人也很愛。梨山茶並非特定的茶種，是泛指種植在梨山茶區的茶樹，多以青心烏龍為主，因為茶區小產量少，生長周期又長，一年採收兩次，也讓正港的台灣梨山茶更顯珍貴。





原文出處：向陽面茶場少更顯珍貴 梨山茶一斤上萬元、日本人也瘋搶

