向陽、嘉明湖山屋下雪了！山友曝雪景：很夢幻

生活中心／黃依婷報導

今日中午12點，向陽山屋、嘉明湖山屋附近已經開始下雪。（圖／林業署台東分署提供）

今（26）日受大陸冷氣團影響，中部以北及東北部、東部天氣偏冷，其他地區早晚亦冷；水氣稍多，桃園以北及東北部地區有短暫雨，基隆北海岸、宜蘭地區及大臺北山區並有局部大雨發生的機率。林業及自然保育署台東分署也表示，今日中午12點，向陽山屋、嘉明湖山屋附近已經開始下雪。

林業及自然保育署台東分署提到，今日大約12點左右，台東南橫海拔3千公尺以上的向陽山屋、嘉明湖山屋已經開始飄雪，且根據中央氣象署資料顯示，因低溫將會持續，所以嘉明湖山區有望見到銀白世界；山友見狀也驚呼「真的很漂亮」，且到屋外發現飄起白雪時，畫面相當夢幻。

林業及自然保育署台東分署也提醒，若是要前往登山的民眾，應備妥雪地裝備，像是頭盔、冰爪、冰斧、雪鏡等，保暖工作也要做足，並適時檢視自己的身體狀況，才能確保登山安全；同時也要注意地面結冰濕滑，若沒有雪地攀登經驗千萬不要貿然上山。

