政治中心／林靜、蔡明政 台北報導

總統賴清德趁著農曆過年，前到北門郵局慰勉辛苦的郵務人員，但他心繫總預算及國防特別條例至今依舊卡關，藍白卻強推不當黨產等爭議法案，總統語重心長，要民眾評評理，也向立法院長韓國瑜喊話，盼他能發揮功能，讓總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過。

農曆過年前，總統賴清德和交通部長陳世凱到北門郵局視察，慰勉郵件投遞同仁，感謝他們的辛勞。

總統賴清德：「跟大家說一聲辛苦了，也要謝謝大家，全年無休一年365天，非常非常謝謝你們。」

向韓國瑜喊話 賴總統:盼發揮院長功能盡速通過預算（圖／民視新聞）不過正值立法院新會期報到，總統依舊心繫國會，因為新會期將開議，但包含今年度政府總預算、1.25兆國防特別條例至今都持續遭在野黨封殺。

總統賴清德：「在立法院當家的國民黨跟民眾黨，竟然在預算會期，對福國利民的中央政府總預算，卻沒有任何的審查，同時也無視中國的威脅，對於國防特別條例也同樣在阻撓。」

總統話說得重，他也力挺，行政院以不副署的方式，攔截藍白強推的不當黨產條例、被視為中天條款的衛廣法，及助理費變立委補助費的立法組織法三讀等三個惡法。

總統賴清德：「行政院已經公開說明，針對這三個強行表決通過的法律，會運用合憲合法的方式來面對，目前他們正在積極地，跟專家學者討論當中，（在野黨）用盡全力因人設事，強行表決通過顏寬恆條款中天條款，同時也通過了國民黨再度擁有黨產，我覺得這樣做到底對不對，我希望全國民眾能夠評評理。」

向韓國瑜喊話 賴總統:盼發揮院長功能盡速通過預算（圖／民視新聞）爭議法案有沒有問題，交給全民判斷。他也對立法院長韓國瑜喊話。

總統賴清德：「對立法院院長，我身為總統沒有批評只有請託，我要請託韓國瑜院長，希望他能夠發揮功能，讓中央政府總預算能儘速完成審議，讓國防特別預算也能夠儘速通過，這個是立法委員的職責，應該也是國會議長應該有的權責。」

總統呼籲韓國瑜，發揮議長角色，讓國會運作，儘速恢復正常。

