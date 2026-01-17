向黨中央抗議！徐欣瑩喊竹縣初選機制不公：陳見賢不正常

政治中心／劉宇鈞報導

國民黨近日針對新竹縣長提名進行協調，有意角逐的新竹縣副縣長陳見賢、立委徐欣瑩沒共識，黨中央定調採取「七成全民調、三成黨員投票」決勝負。徐欣瑩今（17）日向黨中央抗議，稱陳見賢球員兼裁判是不正常，質疑未來要如何公平執行這種初選機制。

徐欣瑩發文表示，恭喜有意角逐宜蘭縣長的立委吳宗憲與議長張勝德協調成功，雙方達成共識初選將採全民調，她一方面替兩人感到高興，也不免點滴在心頭，因此她要再度懇切呼籲黨中央，以及向大家說明她的立場。

徐欣瑩說，她非常願意遵從公平公正的初選機制，不是反對七三制，而是抗議這種「完全不正常」的縣黨部主委球員兼裁判的狀態情形，以及長期下來公器私用，這要如何公平公正的去執行七三制？

徐欣瑩也說，新竹縣面對這種很特殊的情形之下，她才會提出，既然花蓮縣、宜蘭縣初選可以全民調，新竹縣初選可否見賢思齊也採全民調？

徐欣瑩直言，「我們反對的，從來都不是黨章的規定，而是競爭對手球員兼裁判所產生的初選不公平。我們不捨的是， 新竹縣民居然無法跟其他縣市能享有一樣的全民調選出自己最強候選人的權利與委屈。我們期盼的是，初選辦法既要能順應民主的趨勢，也能服膺選戰的科學。我們更在意的是，能符合國民黨員，白營戰友，與廣大國人，對本黨改革的期待」。

