向AI求明牌！ ChatGPT、Gemini誰更厲害 台彩曝結果

過年將至，不少人買彩券討個好彩頭，近日更掀起「向AI求明牌」風潮，有人請ChatGPT或Gemini幫忙挑選幸運號碼，想知道哪款AI更準。對此，台灣彩券總經理謝志宏透露，公司曾實測兩款AI挑號碼，結果不分高下，兩者都有中小獎，但也都會落空。

近日不少網友在社群平台Threads、Facebook上分享「用AI輔助買彩券」的經驗，有人請AI幫忙選出中獎率最高的刮刮樂；有人則要求AI算明牌，提供一組中獎率最高的號碼；也有人丟出自己的出生年月日，求AI算命盤，找出幸運數字及日期，希望能提升中獎機率。

不同AI聊天機器人給出的答案各不相同，究竟ChatGPT還是Gemini比較準確，引發討論。台灣彩券總經理謝志宏近日在聯合報Podcast《白話財經》分享，公司年輕同仁曾實測，分別請ChatGPT與Gemini挑選彩券號碼，結果兩者都有中小獎紀錄，但也都會落空，難分高下。台彩也曾要求AI以數學邏輯推演最可能中獎的號碼，依建議投注多次仍未中獎，顯示彩券開獎屬隨機機制，無法靠演算法預測。

網友們的實際經驗也呈現兩極，有人照AI建議幸運中獎，也有人完全落空；甚至有人詢問ChatGPT哪張刮刮樂會中獎，得到的回答是「老闆手中那張」，與其說是幫忙預測，不如說是趣味回應。

事實上，向AI求幸運號碼並非新鮮事，根據《中視新聞》報導，去年過年期間，新北市一名男子曾依ChatGPT推薦的數字購買彩券，中了百萬大獎，當時吸引許多人照建議投注，結果多數人都是無功而返，整體而言，彩券中獎仍是靠運氣。

