君品酒店住宿、早餐時間都將打破常規 24小時彈性入住、早餐延至中午，好評如潮！



君品酒店住宿、早餐規定都將打破既有框架 24小時彈性入住、早餐延至中午，好評如潮！

【旅遊經 洪書瑱報導】





目前台灣的飯店市場，一般房客入住時間規定，大都為15:00入住、11:00退房，有些晚點時間才進入飯店櫃台Check in的房客，進飯店時間或許僅是一個過夜睡覺時間而已，真的只是「住一晚」，即使是15:00入住，11:00退房，很多人會直覺認為「住一天」應該是 24 小時，事實上只有20個小時而已。另，早餐用餐時間，多數飯店供餐至10點或10點半左右，現在有飯店將打破此既有框架，此波操作是否對現在飯店市場會有什麼改變？將有待觀察！位於台北重要交通樞杻，知名的「君品酒店」表示，都會度假服務再升級，除了早餐延至中午好評如潮外，即日起再推24小時彈性入住，將搶攻城市慢活旅宿商機！



君品酒店自助早餐供應至中午







君品早餐集結各地經典台式美味





君品酒店為深化「都會度假型飯店」品牌定位，自2025年起率先將早餐供應時段延長至中午12點，並開放不限次數進出用餐，成為大台北地區首家導入此服務的五星級飯店。今年更進一步推出24小時彈性入住與A1機捷台北站免費接駁等服務，透過服務結構與營運模式的全面調整，重新定義城市旅宿的度假樣貌，積極搶攻「城市慢活」與「彈性旅宿」新興消費需求。

君品酒店總經理譚逸峰表示，近年國內外旅客的旅遊型態，已由「短停過夜」轉為「慢活留宿」，飯店不再只是住宿場域，而是城市中的度假空間。他指出，君品希望把「住飯店」從一晚住宿，轉化為一種可以慢下來、願意留下來的城市度假體驗，讓旅人不只是過夜，而是真正享受台北這座城市。」此次服務升級的核心，即在於貼近現代旅人的生活節奏，拉長旅客留館時間，提升整體住宿價值感。







極饗牛排一泊二食專案





為回應旅人對行程彈性的高度需求，君品推出「24小時彈性入住」住房專案，即日起至2026年3月31日，旅客可自實際入住時間起，享有連續24小時住宿權益，打破傳統15:00入住、11:00退房的既有框架，房價自4,967元起，鎖定慢活型旅客、轉機客與航班時間不固定的國際旅人；另同步推出「極饗牛排．一泊二食」住房專案，房價自7,599元起，結合住宿、翌日早餐與茶苑精選牛排雙人晚餐，持續拉大餐飲型旅宿的產品差異化。









機捷A1台北站免費接駁



除此之外，在交通服務方面，君品即日起推出A1機捷台北站免費接駁服務，每日11:00至16:00採預約制接送，強化旅客自抵達台北起的無縫銜接體驗，提升整體入住便利性，也能變國內外的旅人，提供貴賓般的貼心服務。

君品酒店根據內部統計，自早餐延長至中午12點後，2025年6月至12月期間，10點以後進場用餐的住客占比，已由過往不足兩成，明顯提升至35%；顯示延長早餐時段成功改變住客用餐行為，並使早餐型態由傳統「晨間供餐」轉型為更貼近都會度假客層作息的「城市早午餐」消費模式。



同時，約有16%的住客選擇在同一早餐時段內二度進場用餐，形成「先用餐、回房休息、再回餐廳續用」的慢活型態，使住客平均留館時間與餐飲互動頻率同步提升。君品表示，原屬10:30至12:00的餐廳低峰時段，現已轉為穩定滿席帶，不僅有效拉長留館時間，也同步提升餐飲互動頻率與整體滿意度，成為推動都會度假型飯店轉型的重要營運動能。另，在早餐內容上也同步全面升級餐檯設計，除現燙牛肉湯、正義豆漿冰熱豆漿、米漿、鹹豆漿、燒餅油條外，並結合花蓮公正包子小籠包、宜蘭阿娘給蒜味肉羹湯與主廚家傳滷肉飯，打造橫跨南北的台灣味覺巡禮，使早餐成為旅宿體驗的重要核心場景。除此之外，行政樓層服務亦同步升級，17樓行政酒廊全天供應精緻茶點、珠寶盒甜點及紅白酒、琴酒、威士忌、白蘭地等多樣酒款，並開放6樓「茶苑」餐廳作為行政樓層房客專屬用餐場域，提供專屬菜單無限點用，進而強化高端客層的黏著度。

從早餐延長、行政樓層升級、交通接駁服務到多元住房專案，君品酒店表示，將以更貼近旅人生活節奏的服務設計，重新詮釋城市度假的可能性，讓「住飯店」成為一種值得期待的生活風格體驗。

圖片：君品酒店提供