君品酒店化身歡樂馬戲城堡 真人版聖誕老人現身做公益攝影

【陳揚盛／綜合報導】歲末佳節將至，君品酒店今年以「馬戲團」為靈感，將歐式城堡妝點成一座充滿童趣、驚喜與溫暖的歡樂馬戲國度。自即日起推出一系列聖誕月活動，從公益捐款、聖誕攝影到節慶饗宴，邀請旅客一同沉浸在冬季節慶最繽紛的氛圍中。12/20及12/21「真人版聖誕老人」將現身6樓大廳，與賓客合影留念，並將拍攝所得扣除成本後，捐給社團法人台灣逆風青少年賦歸協會。

今年聖誕月，君品酒店擴大舉辦點燈儀式，安排小提琴、氣球人、雪花舞等表演，更邀請烏來龜山教會唱詩班於飯店大門報佳音，以純淨童聲帶來祝福。溫暖歌聲、節慶燈飾與冬日香氣交織，為今年的節慶揭開最溫柔的序幕。君品酒店特別打造馬戲團主題的「聖誕角落」場景，12/20及12/21更邀請「真人版聖誕老人」於6樓大廳現身，為賓客提供專業攝影留念。家庭、情侶與旅客皆可在聖誕布置的氛圍留下冬季最具儀式感的影像。拍攝每組費用1700元，住房與用餐賓客享1400元優惠價，君品酒店還會將每組拍攝所得捐出200元給「社團法人台灣逆風青少年賦歸協會」，支持在艱困環境中努力向夢想前行的青少年。同時設置「聖誕捐款郵筒」，邀請旅客以小額捐款傳遞溫暖，讓這個聖誕節更具溫度與意義。

廣告 廣告

6樓Ciao西西里牛排餐酒館12/24起推出期間限定「聖誕奇幻饗宴」，以半自助形式呈現，靈感取材自西西里肉舖世家Pennisi的節慶菜單，精選爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋、蜂蜜香橙烤春雞與碳烤開心果羊排三款主餐，充分展現義式節慶料理的靈魂，餐價分別為1680元、1980元及2180元，另加一成服務費，餐檯亦備有沙拉吧、冷前菜、飲料與節慶甜點。

每年最受歡迎的「聖誕角落攝影」，今年將由每組報名所得捐出200元給逆風協會，支持在艱困環境中努力向夢想前行的青少年。君品酒店提供

「爐烤10oz肋眼牛排佐珍珠洋芋」嚴選油花均勻的肋眼，以爐烤的手法鎖住肉汁，再以高溫使外層焦香金黃、內裡維持完美粉嫩。切開時肉汁緩緩溢出，香氣四溢；搭配綿密的珍珠洋芋吸附肉汁與奶油香，每一口都濃郁而飽滿，是聖誕餐桌最具節慶儀式感的經典菜色。「蜂蜜香橙烤春雞」則以蜂蜜、橙皮屑、香草與橄欖油醃漬，使春雞在烘烤過程中保持多汁柔嫩。外皮金黃微脆，伴隨柑橘清香與蜂蜜焦化香氣，入口清爽而富節慶氣息。追求香氣層次的老饕則不能錯過「碳烤開心果羊排」，以開心果、香料與橄欖油製成香脆外衣，裹覆於羊排上，再碳烤至邊緣微焦。堅果香氣與羊排的肉香完美交織，肉質呈現迷人粉紅色、不帶羶味，咀嚼時風味層層堆疊，咀嚼時層層堆疊的香氣，完整呈現西西里傳統節慶料理的靈魂。

由Ciao推出的「聖誕奇幻饗宴」採半自助式供應，精選三款主餐可供選擇，餐價1680元+10%起。「碳烤 10oz 肋眼牛排佐珍珠洋芋」外層焦香、內裡軟嫩。君品酒店提供

半自助餐檯亦洋溢節慶氣息，包括沙拉吧、湯品、起司堅果盤、冷前菜與節慶甜點台，每一道皆象徵著馬戲團般的繽紛歡愉，讓賓客從開胃到甜點都能享受滿滿儀式感。

「蜂蜜香橙烤春雞」1980元+10%，以蜂蜜、橙皮屑、香草與橄欖油醃漬，肉質柔嫩多汁。君品酒店提供

「碳烤開心果羊排」2180元+10%，以開心果、香料與橄欖油裹覆於羊排上，堅果香氣與羊排的清甜肉香完美交織。君品酒店提供

【看原文連結】

更多壹蘋新聞網報導

本周新錶｜浪琴讓徐悲鴻「奔馬」躍上手慶馬年 林柏宏戴上手成台灣第一人

英式輕食館英格莉莉、壽司郎插旗三重CITYLINK 今開幕都有小確幸

12星座最強運勢｜獅子想「婚」了 牡羊獲利入袋 天秤留意血糖

