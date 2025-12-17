君品酒店推米其林三星年菜 +二大圍爐宴，在家也能吃三星年菜



2026年除夕團圓圍爐時間逐漸近了，想品嚐或在家也能品嚐米其林三星年菜嗎？君品酒店端出米其林三星「頤宮」的匠心粵菜，廚藝團隊打造的頂級「富貴大盆菜」以粵菜四大珍饌層層堆疊，成為最受矚目的年節明星商品；另推出適合小家庭的「五福臨門」套組，以及廣東、台灣、上海與原住民等四大風味開胃菜組合，為新春團聚提供更多彈性選擇。另還有其他二款風格截然不同的團圓宴的外帶年菜，包括：宴會廳澎湃豐盛的桌宴，到六樓西餐廳的半自助海陸饗宴，來滿足不同家庭型態的團圓需求。外帶年菜即日起至明(2026)年2月9日開放預訂，讓賓客無論館內圍爐或在家團聚，都能輕鬆享受五星級團圓滋味。





榮獲米其林三星八連霸的頤宮中餐廳則推出「躍馬迎春圍爐宴」，以粵菜工序與精準火候演繹節慶珍饌。菜色包含「先知鴨」、「頤宮叉燒皇」、「春風得意腸」與「古法焗蟹蓋」等多道代表性料理，並搭配鮑魚、花膠與龍蝦等上乘食材象徵新春富貴。每位16,800元+10%起，以優雅細膩的層次風味，成為追求極致品味饕客的首選。

廣受好評的君品外帶年菜組合，今年最受期待的是由米其林三星頤宮團隊打造、象徵富貴滿堂的人氣商品「富貴大盆菜」，十人份68,888元，以四頭鮑、刺參、西汁大蝦、髮菜、瑤柱、鴨肉、蓮藕與油浸筍殼魚等十餘種珍味層層堆疊，呈現濃郁香氣與豐富層次；「頤宮明火雞粥燉花膠」六人份38,888元，選用以玉米飼養的黃皮雞，搭配有機糙米、巴西蘑菇與乾干貝，慢燉至糙米完全釋放粥糜，只保留精華雞粥湯。濃郁湯頭與富含膠質的花膠完美融合，口感溫潤細緻。人氣港點「頤宮酥皮焗叉燒包禮盒」，六顆售價2,000元，經十一道工序製作，是年節必備的伴手禮。











此外，君品也推出專為小家庭設計的「五福臨門」五人套餐6,888元，以及四大風味年菜外帶組合，涵蓋廣東、上海、台灣及原住民等料理，每組兩至三人份，在家即可品味多元美饌。「廣東料理組合」2,388元，包括：滷水牛腱、蜜汁叉燒、明爐燒鴨、蒜苗臘肉及沙薑元蹄，展現道地廣式風味。「上海料理組合」2,388元，則有無錫脆鱔、紹興醉雞、豌豆河蝦仁、陳醋蜇花與蔥燒鯽魚，口感層次豐富，展現上海佳餚的獨特魅力。「台灣料理組合」」2,988元，包含：香煎烏魚子、五味九孔、滷水墨魚、鹽水鵝胗及麻辣牛肚，每一道都呈現食材的鮮美與獨特風味。「原住民料理組合」2,988元，以香烤山豬肉、椒鹽溪蝦、花生溪哥魚、炭燒牛仔肉與過貓菜組成，保留食材天然鮮美，透過簡單烹調呈現原始風味。四大組合各具特色，滿足不同味蕾需求，為年節餐桌帶來豐富佳餚與歡聚氣氛，也適合加菜享用。









除此之外，還有不一樣的年菜體驗，君品之六樓「茶苑」及「Ciao西西里牛排餐酒館」聯合推出「半自助海陸盛宴」，以義式家常料理融合豐富節慶菜色，營造輕奢又溫馨的跨年氛圍。主餐為水煮哈利法克斯活龍蝦搭配爐烤牛排，餐檯菜色涵蓋松葉蟹腳、鴨肉片捲、白蝦、淡菜、現切生魚片、義式TAPAS、節慶甜點與現烤棉花糖等超過六十款品項，層次豐富、選擇多元。成人每位3,680元+10%，7至12歲孩童每位1,990元+10%，並提供每位2,980元+10%的素食選擇。









宴會廳今年主打「駿馬迎新春」除夕圍爐宴，以澎湃山海珍饌與經典團圓料理打造最具儀式感的年夜飯。菜色包含：上湯活龍蝦、東坡肉扣中東六頭鮑等珍饌，而象徵五福臨門的「烤鴨五吃」更是全席最大亮點，從皮脆肉嫩的片皮鴨、油潤鮮香的鴨腿切盤，到清爽生菜片鴨鬆、暖心酸白菜鴨架湯，以及寓意富足的鴨肉包，完整呈現團圓桌席的吉祥意涵。五人桌26,800元+10%，十人桌49,800元+10%，現場並提供書法春聯、迎賓點心、紅酒及飲品暢飲，營造最溫暖團聚氛圍。

君品酒店表示，今年以三大圍爐宴風格打造最完整的除夕團圓體驗，無論是喜愛傳統粵菜的饕客、偏好西式輕奢的年輕家庭，或追求澎湃儀式感的團聚需求，都能在館內找到最適合的團圓形式。外帶年菜則延續米其林三星與五星飯店的精緻水準，提供家庭於家中輕鬆享受盛大年味。全館除夕席次與年菜品項皆為限量供應，建議提前預訂。





